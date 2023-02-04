На кордоні з Румунією завершили реконструкцію КПП "Дяківці" (ФОТО)

В Чернівецькій області повністю завершено реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією. Про це повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

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"Наразі у "Дяківцях" завершені будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв’язку. Також відремонтовано понад 7 км під'їзного шляху. Завершують роботи з облаштування території. Відкриють КПП "Дяківці" по завершенню інфраструктурних робіт румунською стороною", - написав він.

За словами чиновника, запланована пропускна спроможність пункту пропуску складає до 300 транспортних засобів на добу, в тому числі 10 автобусів, та 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів.

Загальна вартість робіт з реконструкції склала 181,5 мільйона гривень. Реконструкція КПП розпочалась у 2015 році, але була припинена і відновлена лише в 2021 році.

Крім того, Запаранюк повідомив, що зустрівся з послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою, обговоривши важливі спільні інфраструктурні проєкти. Зокрема, йшлося про модернізацію існуючих та відкриття нових пунктів перетину кордону, а також ремонт під'їзних шляхів.

За словами українського чиновника, у планах є відкриття трьох нових КПП: "Біла Криниця - Клімеуць", "Шепіт - Ізвоареле Сучевей", а також "Руська - Ульма".

Крім того, на зустрічі мова йшла і про відновлення залізничної колії європейської ширини 1435 мм від кордону з Румунією до Чернівців, "із перспективою продовження у напрямку Києва та Львова".

Нагадаємо, що ще донедавна на кордоні з Румунією в Чернівецькій області був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – "Порубне – Сірет", який був надзвичайно завантажений. У квітні 2022 року Кабінет міністрів схвалив відкриття після реконструкції пунктів пропуску "Дяківці - Раковец" та "Красноїльськ - Вікову де Сус", які раніше працювали як місцеві пункти пропуску, але через зупинену реконструкцію не діяли вже кілька років.

У Міністерстві нфраструктури обіцяли запустити обидва КПП на кордоні з Румунією вже в липні, однак цього так і не сталося. Лише 10 листопада 2022 року після повної перебудови було відкрито пункт пропуску "Красноїльськ", але КПП "Дяківці" тоді ще не був готовий.