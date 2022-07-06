Черги підганяють: В Мінінфраструктури обіцяють запустити два КПП на кордоні з Румунією вже в липні

В Міністерстві інфраструктури планують в найближчі тижні частково запустити в роботу оновлені пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією, хоча на повноцінний їх запуск у відомстві відводять термін до грудня. Про це повідомив у Facebook заступник міністра Мустафа Найєм.

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"Ситуація на румунському кордоні стає все більш критичною. З початком війни та закриттям портів лише через один пункт пропуску "Порубне - Сірет" проїхало майже 22 тисячі транспортних засобів, що майже втричі більше, ніж за цей самий період у минулому році", - зазначив він.

За словами чиновника, вантажний пункт пропуску "Порубне" об’єктивно не справляється з таким потоком транспорту: черги з обох боків кордонів сягають 10-15 кілометрів. У зв'язку з цим 4 липня представники Мінінфраструктури зустрілись з румунськими колегами та узгодили спільний план дій щодо суттєвого збільшення пропускної здатності пунктів пропуску.

"До кінця осені плануємо відкрити два повноцінних вантажних пункти пропуску – "Дяківці" та "Красноїльськ". Обидва планується запустити у режимі 24х7 для усіх видів транспортних засобів. Втім, чекати закінчення осені, поки закінчатся усі роботи по підготовці пунктів пропуску, не будемо. У найближчі тижні час будуть запроваджені тимчасові заходи, які мають суттєво розвантажити існуючі транспортні потоки", - повідомив він.

Зокрема, "Красноїльськ" запрацює для легкового та пустих вантажних транспортних засобів до кінця липня - початку серпня, а "Дяківці" запрацює для імпорту палива, а також для легковиків та пустих вантажних автомобілів до початку серпня.

В "Порубному" до кінця вже поточного тижня дипломатичні смуги, за словами Найєма, будуть звільнені для проїзду транспортних засобів з паливом, а за два тижні буде узгоджений план щодо розширення пункту пропуску шляхом облаштування чотирьох додаткових смуг для вантажного транспорту.

"Заздалегідь вибачаємось перед усіма перевізниками за тимчасові незручності та не ідеальні умови роботи через облаштування ділянки дороги на "Красноїльськ" та роботи на самому пункті пропуску "Дяківці", - додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив відкриття після реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" ще наприкінці квітня. Ці два пункти, які раніше працювали як місцеві пункти пропуску, не діють вже кілька років.

Спочатку їх закрили на реконструкцію та модернізацію, гроші на яку дав Євросоюз, проте на початку 2018 року стало відомо, що проект із модернізації прикордонних з Україною КПП ЄС вирішив закрити. У листопаді 2021 року влада Чернівецької області обіцяла все ж таки добудувати "Дяківці" та "Красноїльськ" вже до кінця року, проте цього так і не сталося.