- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Стало відомо, скільки авто завезли до України за час дії пільгового розмитнення
За три місяці дії пільгового розмитнення автомобілів в Україну завезли 236 792 авто. Про це повідомляє народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Сума наданої пільги за квітень-червень становила 26,1 млрд грн, уточнив нардеп.
Верховна Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня, з цього дня скасовується пільга на ввезення авто. Відповідний закон президент України Володимир Зеленський підписав 30 червня.
Ухвалений закон відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні цього року:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
У парламенті пояснили, що через пільги бюджет недоотримав 417 млн. грн.
Водночас, обсяг імпорту в Україну різко зріс, особливо активно почали завозити автомобілі. На кордоні навіть утворилися кількакілометрові черги з бажаючих розмитнити авто.