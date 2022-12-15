Дорогу до КПП "Красноїльськ" на румунському кордоні зробили бетонною

Майже 28 км дороги Т-26-08 Сторожинець – пункт пропуску "Красноїльськ", яка є логістичним та економічно важливим маршрутом, що сполучає Україну з Румунією, тепер має нове покриття. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Зокрема, на 7-кілометровій ділянці влаштувано міцне цементно-бетонне покриття, а ще 20 км дороги — в асфальтобетоні. Це перша "бетонка" в Чернівецькій області. Таким чином, облаштування нового покриття наразі дозволяє відкрити повноцінний рух у напрямку кордону.

Як уточнюють у Службі автодоріг в Чернівецькій області, укріплено основу дорожнього покриття методом холодної регенерації та влаштовано вирівнювальний шар асфальтобетону на ділянці у 19,5 км.

Верхній шар покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону влаштовано на 4,1 км; а узбіччя укріплене на ділянці 18 км. Також замінено 78 залізобетонних труб на примиканнях; влаштовано нове покриття на 120 примиканнях та відремонтовано міст у селі Чудей.

Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: САД в Чернівецькій області Фото: САД в Чернівецькій області Фото: САД в Чернівецькій області Фото: САД в Чернівецькій області

Наразі також триває ремонт моста у місті Сторожинець. Права частина цієї споруди вже відновлена, у роботі – лівий проїзд. На ньому вже повністю завершені бетонувальні роботи, а також нанесена гідроізоляція. Мостовики облаштовують тротуарну частину, встановлюють нове бар’єрне та перильне огородження. Крім того, почали влаштувати асфальтобетонне покриття на лівій смузі споруди.

Одночасно з ремонтом моста, на дорозі Т-26-08 виконуються роботи з поглиблення кюветів, влаштування примикань та укріплення узбіч. Зазначається, що підрядна організація "Шляхо-будівельне управління-77" працюватиме, доки дозволить погода. Рух автотранспорту зараз здійснюється у реверсивному режимі.

Нагадаємо, що ще донедавна на кордоні з Румунією був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – "Порубне – Сірет", який був надзвичайно завантажений, оскільки знаходиться на маршруті до портів на півдні Європи. 10 листопада після повної перебудови було відкрито пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус", який раніше був місцевим пунктом пропуску і не працював декілька років.