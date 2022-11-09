Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. “Укрзалізниця” вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком. Незабаром маршрут зафункціонує у повноцінному режимі.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що 8 листопада Укрзалізниця здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй (Румунія).

""Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3", - зазначають в УЗ.

Чистий час у дорозі (без урахування митних процедур) від Рахова, що перетвориться на ще один транспортний хаб Закарпаття, до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин мальовничою гірською долиною.

Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR.

Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

“Раніше Укрзалізниця” відкрила на кордоні з Румунією дві дільниці: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня.