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“Укрзалізниця” відкрила на кордоні з Румунією дві дільниці
“Укрзалізниця” відкрила на кордоні з Румунією дві дільниці: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
За його словами, 19,3 км та 1,1 км нової колії були збудовані за рекордні 2 місяці.
"Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік", - підкреслив Камишін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він зазначив, що ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.
"Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину дільниці", - зауважив очільник "Укрзалізниці".
До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.
Нагадаємо, нещодавно залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області – Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова). 22 серпня цією дільницею відправлено перший вантажний поїзд.