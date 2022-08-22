Між Україною та Молдовою відновили залізничне сполучення

Залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області – Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова). 22 серпня цією дільницею відправлено перший вантажний поїзд.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що "Укрзалізниця" продовжує реалізацію масштабного проєкту розвитку залізничного сполучення з країнами Європи. Так, завершено реконструкцію дільниці Березине — Бесарабяска, яка з’єднала Україну та Молдову в Одеській області.

22 серпня цією дільницею відправлено перший вантажний поїзд.

Українські залізничники реалізували зазначений міжнародний проєкт "під ключ". Так, наші залізничники відновили понад 22 км інфраструктури на території України та ще 1,2 км колій за контрактом з Молдовою, на території цієї країни.

"Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу: головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів "Рені" та "Ізмаїл" надійно підключений до залізничного сполучення. Розраховуємо, що зможемо досягти об’єму вантажоперевезень на цій ділянці в середньому на рівні 10 млн тонн на рік", — прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"На цій дільниці майже 25 років тому перестали курсувати поїзди, і вона була фактично зруйнована. Говорити про реалізацію цього проєкту почали ще у 2012 році, але роботи так і не були розпочаті. Два місяці тому міністр інфраструктури поставив завдання до осені відновити цю ділянку. За традиціями військового часу залізничники виконали всі роботи з випередженням поставлених термінів", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Зазначимо, "Укрзалізниця" у контексті пошуку альтернативних логістичних маршрутів доставки товарів до/з України звертає увагу бізнесу на можливість користуватися послугами чорногорського порту Бар.