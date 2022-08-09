"Укрзалізниця" запустить поїзд євроколією з Рава-Руської до Польщі

Наприкінці серпня “Укрзалізниця” планує запустити поїзд євроколією з міста Рава-Руська Львівської області до Польщі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

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"Зараз активно ведуться роботи на (дільниці, - Delo.ua) кордон - Рава-Руська, це за вузькою колією. І плануємо, що до Дня незалежності запустити потяг із Польщі, це буде спочатку два вагони, які доїжджатимуть до Рави-Руської "Там є митний пост. Він раніше працював, але більше 20 років простоював. Зараз ми його відновили, добудовуємо вузьку колію, проводити ремонт вокзалу. І я думаю з 24 серпня курсуватиме поїзд з Варшави до Рави-Руської і наш український поїзд зі Львова" до Рави-Руської", - сказав Бучко.

Він зазначив, що запуск такого поїзда дасть змогу розвантажити прикордонні пункти на кордоні з Польщею, а також дозволить охочим громадянам України швидше добиратися до Варшави.

Нагадаємо, громадяни України, які перебувають у Польщі, можуть отримати офіційний цифровий посвідку на проживання Diia.pl у додатку mObywatel.