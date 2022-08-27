"Укрзализныця" открыла на границе с Румынией два участка: Рахов - Берлебаш - госграницу и Тересва - госграницу. Их открытие позволит отправлять дополнительные 6 пар грузовых поездов в день.

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Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, 19,3 км и 1,1 км нового пути были построены за рекордные 2 месяца.

"Эти два участка в будущем станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией — нашему наиболее загруженному направлению. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов ежедневно. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год", - подчеркнул Камышин.

Он отметил, что эти два участка открывают перспективу и для новых пассажирских направлений — межрегионального сообщения между Ужгородом и Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами, как со стороны Ужгорода, так и со стороны Ивано-Франковска и Черновцов.

"Но это станет возможным сразу после того, как наши румынские коллеги отремонтируют свою часть участка", - отметил глава "Укрзализныци".

К тому времени по этому участку будет ходить пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Рахов — Коломыя, маршрут которого уже продлен до станции Деловое на границе с Румынией.

Напомним, недавно железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова). 22 августа этим участком отправлен первый грузовой поезд.