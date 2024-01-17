"Новый автомобильный коридор" через Румынию: когда по нему (не) поедут украинские товары

На прошлой неделе в украинском информационном пространстве появилась новость о строительстве в Румынии нового транспортного коридора в ЕС, который Украина вскоре сможет использовать для транзита своих товаров в обход Польши с ее приграничными протестами. По результатам фактчекинга Delo.ua констатирует - слухи о новой магистрали явно преувеличены, но в целом страны системно перестраивают общую границу для улучшения торговли и интеграции Украины с ЕС.

7 января локальное румынское издание "Газета Вранча" (Ziarul de Vrancea) отчиталось о состоянии строительства высокоскоростной автострады A7 (Плоешти (Ploieşti) - Бузеу (Buzău) - Focșani (Фокшаны) - Пашканы (Paşcani) - Сирет (Siret). "Молдовская автомагистраль" после завершения строительства соединит город Плоешти вблизи Бухареста с северо-восточной частью страны, в перспективе соединяясь с украинской дорогой М19 возле Сирета.

"Газета Вранча" рассказывает о состоянии строительства частей магистрали на участках близ Плоешти, Бузеу и Фокшана - степень готовности которых варьируется от 24% до 35%. Заявленные сроки окончания частей дороги – третий и четвертый квартал 2024 года.

Издание подчеркивает, что продолжение работ на автостраде А7 делает возможным эффективное транспортное сообщение Румынии с Молдовой. Проект положительно повлияет на экономическое и социальное развитие восточной части страны и усилит румынскую дорожную инфраструктуру.

Примечательно, что Украина в публикации вообще не упоминается.

Как интерпретировали событие в Украине

Ряд украинских интернет-изданий и телеграмм-каналов распространил публикацию Ziarul de Vrancea, но с дополнительным выводом об Украине, что после завершения автомагистрали А7 Украина получит новый европейский транспортный коридор.

"Румынские СМИ сообщают, что около 3000 работников и сотня единиц автомобильной техники в режиме 24/7 продолжают строительство автомагистрали от Бухареста до украинской границы. Эта автомагистраль может обеспечить выход в румынские порты, а также создаст альтернативный путь в европейские страны в обход Польши, Венгрии и Словакии", - написал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.

В доказательство собственных слов он приводит изображение без подписи, на котором огромное количество дорожной техники строит некий инфраструктурный объект.

Благодаря инструментам Google редакция установила, что фото впервые появилось в издании "Газета Бакеу" (Ziarul de Bacau) 23 октября. Изображение иллюстрирует дорожные работы на участке Бузеу-Фокшаны, которые планируется завершить к апрелю 2025 года.

Строительная техника в центральной Румынии, октябрь 2023 года. Фото: Ziarul de Bacau.

Строительство дороги в Румынии прокомментировал в эфире телемарафона "Единые новости" и первый замминистра агрополитики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, через Румынию транспортируются значительные объемы украинской сельхозпродукции, и новая скоростная автомагистраль в этой стране сделает зерно из Украины более конкурентоспособным на мировых рынках.

"Это возможность удешевить логистику, доставку украинской аграрной продукции в страны по всему миру. Потому что будет возможность быстрее, с меньшими очередями, с меньшим ожиданием проезжать через Румынию и в морские порты с точки зрения экспорта морским путем, и в другие европейские страны", – подчеркнул чиновник.

Строительство дороги в Румынии сможет вывести Украину из "осады" соседей, перенаправив транспортные потоки по румынской территории из Польши, Венгрии и Словакии, блокирующих автомобильный транзит украинских товаров. Если параметры и пропускная способность новой трассы будут соответствовать заявленным характеристикам, этот путь может стать альтернативой всем имеющимся коммуникациям через Молдову и ряд стран ЕС, например, Словакии, отметил директор ЦГПХС Виталий Кулик.

Несмотря на очевидные выгоды нового инфраструктурного проекта для Украины, открытым остается главный вопрос – сроки его сдачи в эксплуатацию .

Когда достроят автомагистраль А7

Часть украинских СМИ в сообщениях публикуют карту строительства Молдавской автомагистрали. Она создает у читателя ошибочное впечатление, что строительство объекта почти закончено, и до открытия нового мощного транспортного коридора осталось только достроить участок Пашканы-Сирет до украинской границы.

Карта строительства А7, распространяемая в некоторых украинских СМИ. Источник: ua.news

На самом деле, объект еще очень далек от завершения. По состоянию на декабрь 2023 года единственным введенным в эксплуатацию участком стали 40 км дороги в объезд города Бакэу. Лишь в 2022 году строительные компании начали получать отдельные подряды для строительства небольших участков А7. Более всего строительство пока продвинулось на участке Плоешти-Бузеу – в пределах 30%.

Ход строительства магистрали А7. Инфографика – Delo.ua

В Румынии около 30 лет обсуждалась целесообразность строительства скоростной магистрали, которая могла бы оживить товарообмен с Молдовой и способствовать развитию ее восточных регионов. В 2012 году правительство страны утвердило план строительства пути протяженностью около 450 км, который должен был пройти от Плоешти до пограничного с Украиной Сирета.

В настоящее время проект строительства утвержден на 12 из 13 участков дороги. Румынские политики обещают сдачу в эксплуатацию первых двух отрезков Думбрава – Прахов и Пьетроаселе-Бузеу до конца 2024 года, хотя пока они готовы примерно на 25%.

Примечательно, что важный для Украины тринадцатый участок трассы от Пашкан до Сирета все еще находится на этапе проектирования, и даже приблизительные сроки сдачи его в эксплуатацию неизвестны.

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну (Sorin Grindeanu) отмечает, что существуют все предпосылки закончить строительство 95 -километрового участка Фокшаны – Бузеу в конце 2024 года. Кроме того, до конца 2026 года планируется строительство участка скоростной автомагистрали в Пашкану, после чего останется завершить участок Пашканы-Сирет протяженностью 118 км, соединяющий Румынию с Украиной высокоскоростным автомобильным коридором.

Также он ожидает, что темпы строительства автомагистралей и скоростных дорог в 2024 году составят не менее 250 км по всей стране, не только на трассе А7.

"Есть европейские деньги (часть строительства финансируется за счет фондов ЕС – ред.), есть деньги из государственного бюджета. Вы видите, что есть неизрасходованные суммы с прошлого финансового года. У нас много работы, но я очень доволен. Мы видим, что до Молдовы наконец-то будет достроена автомагистраль", - отмечает премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Marcel Ciolacu).

Оптимизм чиновников не разделяет Ионуц Чуреа (Ionu Ciuraa), президент местной ассоциации "Pro Infrastructure". По его данным, Румыния не сможет строить по 250 км автомагистралей в год, поскольку в местном бюджете не хватает денег на дороги. Поэтому реалистичнее выглядит сдача в эксплуатацию от 55 км до 100 км ежегодно, а планы в сотни километров в год являются лишь элементом пиара политиков перед парламентскими выборами 2024 года.

Однако, румыны вероятнее всего будут форсировать строительство автомагистрали А7. Проект частично финансируется из средств ЕС, Европейского инвестиционного банка, а еще EUR1,9 млрд приходится на финансирование из румынского фонда PNRR, сформированного за счет пакета экономического восстановления от Евросоюза. Общая стоимость согласованных для строительства 320 км дороги составляет EUR6,7 млрд .

Строительная техника в центральной Румынии, октябрь 2023 года. Источник: Raducu P Drum

Средства из фонда PNRR являются возвратными и должны быть освоены до конца 2026 года. Поэтому румыны и наращивают темпы строительства - они не желают терять уже выделенные ЕС средства, поэтому будут пытаться реализовать проект в ближайшие два года. Таким образом, можно надеяться на строительство только основной части дороги Плоешти – Пашканы до 2026 года, а вопрос отрезка к границе с Украиной может решаться едва ли не до конца десятилетия .

Какая в этом проекте польза для Украины?

Высокоскоростная автомагистраль А7 действительно выгодна Украине, и после его реализации Украина получит дополнительный маршрут для экспортных перевозок автотранспортом, в частности, в порт Констанца, отмечает эксперт аграрного рынка Мария Колесник. Если порты Большой Одессы продолжат работу, то украинские аграрии не будут возить зерно фурами в Констанцу из-за нерентабельности такого маршрута. Однако, этой дорогой будет удобно перевозить продукцию АПК с высокой добавленной стоимостью - курятину, замороженные пищевые продукты, овощи и т.д. Она позволит быстро добираться до южных стран - Греции, Болгарии, Турции, а также далее до арабских стран.

При этом речь не идет о строительстве дороги "с нуля" – большая часть дороги Плоешти – Пашканы уже существует и эксплуатируется, а в рамках проекта ее просто планируют расширить и модернизировать до уровня высокоскоростной магистрали общеевропейского значения.

Гораздо хуже состояние дороги именно возле Украины вблизи Сирета. Там дорога асфальтированная, но она однополосная и идет через деревни. Там могут одновременно ехать фуры и крестьяне на лошадях, много ухабов, и это не комфортно для перевозчиков. Например, вы "долетаете" из Бухареста в Пашкани условно за 4 часа, а на стокилометровый отрезок до Сирета потратите еще три часа". Мария Колесник эксперт аграрного рынка

Румыния, скорее всего, достроит магистраль до границы с Украиной , подчеркивает эксперт. Это выгодно для обеих стран благодаря довольно оживленному пограничному движению через Сирет, а также социальному фактору – многие жители имеют родственников по другую сторону границы и будут приветствовать развитие инфраструктуры.

Впрочем, эффективность будущего транспортного коридора могут нивелировать протесты фермеров или перевозчиков, аналогичные происходящим сейчас в Польше. Это стало проблемой и для транзита через Румынию, поскольку местные фермеры 12 января начали блокировать пограничный пункт "Сирет-Порубное", а с 15 января - и переход "Викова-де-Сус - Красноильск". По состоянию на 16 января правительство Румынии согласилось выполнить некоторые из требований протестующих, но блокада пограничного пункта все еще не снята.

С началом полномасштабного вторжения порт Констанцы стал ассоциироваться у украинцев с перевозкой зерна и альтернативой портам Большой Одессы. Для сельхозсырья магистраль А7 не станет "геймченжером", поскольку логистика автотранспортом в Констанцу стоит гораздо дороже морских или речных суден. Также нельзя говорить, что новая дорога станет альтернативой Польше или Словакии, потому что речь идет о различных грузопотоках и регионах, подчеркивает аналитик сельхозрынков консалтинговой компании Barva Invest Павел Хаустов.

Украинские военные смогли прорвать российскую морскую блокаду Большой Одессы, в результате чего подавляющее большинство зерна в декабре-2023 экспортировалось по морю - 4,9 млн тонн против 0,2 млн тонн автотранспортом. Данные: Barva Invest.

Главным фактором эффективной работы украинского АПК он называет возобновление объемов экспорта из портов Одессы до довоенных мощностей.

Направление экспорта грузовиками через Румынию потихоньку угасает — большинству фермеров удобнее и дешевле везти в порты Большой Одессы. Помимо открытия морского экспорта из Украины, ключевой причиной этого стал запрет импорта в соседние страны, а также постоянные протесты на пунктах пропуска, ухудшающие условия и предсказуемость транзита". Павел Хаустов аналитик сельхозрынков Barva Invest

Эксперт подчеркивает, что объемы перевозок через Румынию вряд ли сохранятся на тех уровнях, которые были при отсутствии доступа к украинским морским портам. Непосредственно об этом свидетельствует постепенное удешевление фрахта небольших судов-костеров в Черном море, в то время как стоимость фрахта суден класса "Хендисайз" и "Панамакс" остается стабильной.

Это делает более выгодным экспорт в пределах Средиземного моря маленькими челноками-костерами, которые сейчас можно отправлять из портов Большой Одессы. В свою очередь, румынский порт Констанцы используется для перегрузки зерна с небольших судов на зерновозы класса "Хендисайз" и "Панамакс". С поставками зерна в Констанцу полностью справляются дунайские порты, поэтому вряд ли открытие магистрали А7 заметно повлияет на зернотрейдинг, констатирует эксперт.

Логистика через Румынию – это не только трасса А7

Развитие и модернизация западной границы Украины является очевидным приоритетом для Украины и одной из степеней интеграции с ЕС и НАТО. Между Украиной и Румынией уже сейчас идет активное обустройство пограничной инфраструктуры и пограничных пунктов.

К примеру, продолжаются работы на румынской стороне участки границы с Закарпатьем. Строится мост, который соединит Закарпатскую область с округом Марамуреш, в декабре 2023 года на нем уже построили арматурный каркас, насыпь и металлические конструкции. Объект планируют завершить во второй половине 2024 года, мост станет частью инфраструктуры международного автомобильного пункта "Белая Церковь - Сигета Мармацией", и третьим пограничным пунктом в Закарпатской области.

По данным Госагентства восстановления, Украина сейчас фокусируется на открытии новых КПП на границе с Румынией: кроме "Белая Церковь – Сигета-Мармацей" это и "Белая Криница – Климауц" в Черновицкой области.

Правительство Украины в марте передало 29 пунктов пропуска на западных границах в сферу ответственности Госагентства восстановления. В настоящее время 23 КПП в 5 областях уже переданы от Гостаможслужбы, еще 6 – в процессе передачи. Ведомство подчеркивает, что это позволит комплексно планировать и реализовывать проекты для улучшения логистики со странами-союзницами, реконструировать, модернизировать и развивать инфраструктуру.