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"Новый автомобильный коридор" через Румынию: когда по нему (не) поедут украинские товары
На прошлой неделе в украинском информационном пространстве появилась новость о строительстве в Румынии нового транспортного коридора в ЕС, который Украина вскоре сможет использовать для транзита своих товаров в обход Польши с ее приграничными протестами. По результатам фактчекинга Delo.ua констатирует - слухи о новой магистрали явно преувеличены, но в целом страны системно перестраивают общую границу для улучшения торговли и интеграции Украины с ЕС.
- Как интерпретировали событие в Украине
- Когда достроят автомагистраль А7
- Какая в этом проекте польза для Украины?
- Логистика через Румынию – это не только трасса А7
7 января локальное румынское издание "Газета Вранча" (Ziarul de Vrancea) отчиталось о состоянии строительства высокоскоростной автострады A7 (Плоешти (Ploieşti) - Бузеу (Buzău) - Focșani (Фокшаны) - Пашканы (Paşcani) - Сирет (Siret). "Молдовская автомагистраль" после завершения строительства соединит город Плоешти вблизи Бухареста с северо-восточной частью страны, в перспективе соединяясь с украинской дорогой М19 возле Сирета.
"Газета Вранча" рассказывает о состоянии строительства частей магистрали на участках близ Плоешти, Бузеу и Фокшана - степень готовности которых варьируется от 24% до 35%. Заявленные сроки окончания частей дороги – третий и четвертый квартал 2024 года.
Издание подчеркивает, что продолжение работ на автостраде А7 делает возможным эффективное транспортное сообщение Румынии с Молдовой. Проект положительно повлияет на экономическое и социальное развитие восточной части страны и усилит румынскую дорожную инфраструктуру.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Примечательно, что Украина в публикации вообще не упоминается.
Как интерпретировали событие в Украине
Ряд украинских интернет-изданий и телеграмм-каналов распространил публикацию Ziarul de Vrancea, но с дополнительным выводом об Украине, что после завершения автомагистрали А7 Украина получит новый европейский транспортный коридор.
"Румынские СМИ сообщают, что около 3000 работников и сотня единиц автомобильной техники в режиме 24/7 продолжают строительство автомагистрали от Бухареста до украинской границы. Эта автомагистраль может обеспечить выход в румынские порты, а также создаст альтернативный путь в европейские страны в обход Польши, Венгрии и Словакии", - написал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.
В доказательство собственных слов он приводит изображение без подписи, на котором огромное количество дорожной техники строит некий инфраструктурный объект.
Благодаря инструментам Google редакция установила, что фото впервые появилось в издании "Газета Бакеу" (Ziarul de Bacau) 23 октября. Изображение иллюстрирует дорожные работы на участке Бузеу-Фокшаны, которые планируется завершить к апрелю 2025 года.
Строительство дороги в Румынии прокомментировал в эфире телемарафона "Единые новости" и первый замминистра агрополитики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, через Румынию транспортируются значительные объемы украинской сельхозпродукции, и новая скоростная автомагистраль в этой стране сделает зерно из Украины более конкурентоспособным на мировых рынках.
"Это возможность удешевить логистику, доставку украинской аграрной продукции в страны по всему миру. Потому что будет возможность быстрее, с меньшими очередями, с меньшим ожиданием проезжать через Румынию и в морские порты с точки зрения экспорта морским путем, и в другие европейские страны", – подчеркнул чиновник.
Строительство дороги в Румынии сможет вывести Украину из "осады" соседей, перенаправив транспортные потоки по румынской территории из Польши, Венгрии и Словакии, блокирующих автомобильный транзит украинских товаров. Если параметры и пропускная способность новой трассы будут соответствовать заявленным характеристикам, этот путь может стать альтернативой всем имеющимся коммуникациям через Молдову и ряд стран ЕС, например, Словакии, отметил директор ЦГПХС Виталий Кулик.
Несмотря на очевидные выгоды нового инфраструктурного проекта для Украины, открытым остается главный вопрос – сроки его сдачи в эксплуатацию .
Когда достроят автомагистраль А7
Часть украинских СМИ в сообщениях публикуют карту строительства Молдавской автомагистрали. Она создает у читателя ошибочное впечатление, что строительство объекта почти закончено, и до открытия нового мощного транспортного коридора осталось только достроить участок Пашканы-Сирет до украинской границы.
На самом деле, объект еще очень далек от завершения. По состоянию на декабрь 2023 года единственным введенным в эксплуатацию участком стали 40 км дороги в объезд города Бакэу. Лишь в 2022 году строительные компании начали получать отдельные подряды для строительства небольших участков А7. Более всего строительство пока продвинулось на участке Плоешти-Бузеу – в пределах 30%.
В Румынии около 30 лет обсуждалась целесообразность строительства скоростной магистрали, которая могла бы оживить товарообмен с Молдовой и способствовать развитию ее восточных регионов. В 2012 году правительство страны утвердило план строительства пути протяженностью около 450 км, который должен был пройти от Плоешти до пограничного с Украиной Сирета.
В настоящее время проект строительства утвержден на 12 из 13 участков дороги. Румынские политики обещают сдачу в эксплуатацию первых двух отрезков Думбрава – Прахов и Пьетроаселе-Бузеу до конца 2024 года, хотя пока они готовы примерно на 25%.
Примечательно, что важный для Украины тринадцатый участок трассы от Пашкан до Сирета все еще находится на этапе проектирования, и даже приблизительные сроки сдачи его в эксплуатацию неизвестны.
Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну (Sorin Grindeanu) отмечает, что существуют все предпосылки закончить строительство 95 -километрового участка Фокшаны – Бузеу в конце 2024 года. Кроме того, до конца 2026 года планируется строительство участка скоростной автомагистрали в Пашкану, после чего останется завершить участок Пашканы-Сирет протяженностью 118 км, соединяющий Румынию с Украиной высокоскоростным автомобильным коридором.
Также он ожидает, что темпы строительства автомагистралей и скоростных дорог в 2024 году составят не менее 250 км по всей стране, не только на трассе А7.
"Есть европейские деньги (часть строительства финансируется за счет фондов ЕС – ред.), есть деньги из государственного бюджета. Вы видите, что есть неизрасходованные суммы с прошлого финансового года. У нас много работы, но я очень доволен. Мы видим, что до Молдовы наконец-то будет достроена автомагистраль", - отмечает премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Marcel Ciolacu).
Оптимизм чиновников не разделяет Ионуц Чуреа (Ionu Ciuraa), президент местной ассоциации "Pro Infrastructure". По его данным, Румыния не сможет строить по 250 км автомагистралей в год, поскольку в местном бюджете не хватает денег на дороги. Поэтому реалистичнее выглядит сдача в эксплуатацию от 55 км до 100 км ежегодно, а планы в сотни километров в год являются лишь элементом пиара политиков перед парламентскими выборами 2024 года.
Однако, румыны вероятнее всего будут форсировать строительство автомагистрали А7. Проект частично финансируется из средств ЕС, Европейского инвестиционного банка, а еще EUR1,9 млрд приходится на финансирование из румынского фонда PNRR, сформированного за счет пакета экономического восстановления от Евросоюза. Общая стоимость согласованных для строительства 320 км дороги составляет EUR6,7 млрд .
Средства из фонда PNRR являются возвратными и должны быть освоены до конца 2026 года. Поэтому румыны и наращивают темпы строительства - они не желают терять уже выделенные ЕС средства, поэтому будут пытаться реализовать проект в ближайшие два года. Таким образом, можно надеяться на строительство только основной части дороги Плоешти – Пашканы до 2026 года, а вопрос отрезка к границе с Украиной может решаться едва ли не до конца десятилетия.
Какая в этом проекте польза для Украины?
Высокоскоростная автомагистраль А7 действительно выгодна Украине, и после его реализации Украина получит дополнительный маршрут для экспортных перевозок автотранспортом, в частности, в порт Констанца, отмечает эксперт аграрного рынка Мария Колесник. Если порты Большой Одессы продолжат работу, то украинские аграрии не будут возить зерно фурами в Констанцу из-за нерентабельности такого маршрута. Однако, этой дорогой будет удобно перевозить продукцию АПК с высокой добавленной стоимостью - курятину, замороженные пищевые продукты, овощи и т.д. Она позволит быстро добираться до южных стран - Греции, Болгарии, Турции, а также далее до арабских стран.
При этом речь не идет о строительстве дороги "с нуля" – большая часть дороги Плоешти – Пашканы уже существует и эксплуатируется, а в рамках проекта ее просто планируют расширить и модернизировать до уровня высокоскоростной магистрали общеевропейского значения.
Румыния, скорее всего, достроит магистраль до границы с Украиной, подчеркивает эксперт. Это выгодно для обеих стран благодаря довольно оживленному пограничному движению через Сирет, а также социальному фактору – многие жители имеют родственников по другую сторону границы и будут приветствовать развитие инфраструктуры.
Впрочем, эффективность будущего транспортного коридора могут нивелировать протесты фермеров или перевозчиков, аналогичные происходящим сейчас в Польше. Это стало проблемой и для транзита через Румынию, поскольку местные фермеры 12 января начали блокировать пограничный пункт "Сирет-Порубное", а с 15 января - и переход "Викова-де-Сус - Красноильск". По состоянию на 16 января правительство Румынии согласилось выполнить некоторые из требований протестующих, но блокада пограничного пункта все еще не снята.
С началом полномасштабного вторжения порт Констанцы стал ассоциироваться у украинцев с перевозкой зерна и альтернативой портам Большой Одессы. Для сельхозсырья магистраль А7 не станет "геймченжером", поскольку логистика автотранспортом в Констанцу стоит гораздо дороже морских или речных суден. Также нельзя говорить, что новая дорога станет альтернативой Польше или Словакии, потому что речь идет о различных грузопотоках и регионах, подчеркивает аналитик сельхозрынков консалтинговой компании Barva Invest Павел Хаустов.
Главным фактором эффективной работы украинского АПК он называет возобновление объемов экспорта из портов Одессы до довоенных мощностей.
Эксперт подчеркивает, что объемы перевозок через Румынию вряд ли сохранятся на тех уровнях, которые были при отсутствии доступа к украинским морским портам. Непосредственно об этом свидетельствует постепенное удешевление фрахта небольших судов-костеров в Черном море, в то время как стоимость фрахта суден класса "Хендисайз" и "Панамакс" остается стабильной.
Это делает более выгодным экспорт в пределах Средиземного моря маленькими челноками-костерами, которые сейчас можно отправлять из портов Большой Одессы. В свою очередь, румынский порт Констанцы используется для перегрузки зерна с небольших судов на зерновозы класса "Хендисайз" и "Панамакс". С поставками зерна в Констанцу полностью справляются дунайские порты, поэтому вряд ли открытие магистрали А7 заметно повлияет на зернотрейдинг, констатирует эксперт.
Логистика через Румынию – это не только трасса А7
Развитие и модернизация западной границы Украины является очевидным приоритетом для Украины и одной из степеней интеграции с ЕС и НАТО. Между Украиной и Румынией уже сейчас идет активное обустройство пограничной инфраструктуры и пограничных пунктов.
К примеру, продолжаются работы на румынской стороне участки границы с Закарпатьем. Строится мост, который соединит Закарпатскую область с округом Марамуреш, в декабре 2023 года на нем уже построили арматурный каркас, насыпь и металлические конструкции. Объект планируют завершить во второй половине 2024 года, мост станет частью инфраструктуры международного автомобильного пункта "Белая Церковь - Сигета Мармацией", и третьим пограничным пунктом в Закарпатской области.
По данным Госагентства восстановления, Украина сейчас фокусируется на открытии новых КПП на границе с Румынией: кроме "Белая Церковь – Сигета-Мармацей" это и "Белая Криница – Климауц" в Черновицкой области.
Правительство Украины в марте передало 29 пунктов пропуска на западных границах в сферу ответственности Госагентства восстановления. В настоящее время 23 КПП в 5 областях уже переданы от Гостаможслужбы, еще 6 – в процессе передачи. Ведомство подчеркивает, что это позволит комплексно планировать и реализовывать проекты для улучшения логистики со странами-союзницами, реконструировать, модернизировать и развивать инфраструктуру.