"Рейд" в Констанце: кому выгодны новые возможности украинского агроэкспорта

Украина начинает интенсифицировать экспорт зерна через порт румынской Констанцы – там будет создано 5 якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна. Delo.ua уточнило детали нового логистического пути и выяснила, что эта win-win схема выгодна всем участникам зернового рынка в регионе - от украинских фермеров до венгерских зернотрейдеров.

С началом российского полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла возможность беспрепятственно экспортировать сельхозпродукцию через свои черноморские порты, переориентировав большую долю поставок на порты Дуная и порт румынского города Констанца.

Этот порт является главной точкой для экспортных отгрузок зерна из нескольких восточноевропейских стран - Румынии, Болгарии и Венгрии. Поэтому украинские грузоотправители должны ждать в очереди не только своих украинских коллег, но и конкурентов из соседних стран.

Информация о создании якорных стоянок в румынских территориальных водах для перевалки украинского зерна с барж на крупнотоннажные суда впервые появилась в марте 2023 года. Результатом совместной работы правительств Еврокомиссии, Румынии и Украины стала договоренность о создании румынской стороной в порту Констанцы 5 якорных стоянок для рейдовой перевалки .

Что это за порт?

Этот объект всегда делал ставку на перевалку европейского урожая "с колес" автомобильного и железнодорожного транспорта, до войны в Украине баржи были второстепенным средством доставки зерна. За последние полтора года его логистика существенно изменилась, и в очереди на выгрузку к причалам может собираться по 300-500 барж с украинским зерном . Поэтому зерновые грузы ждут перевалки по несколько недель, а в прошлом году некоторые баржи вообще простаивали до двух месяцев.

Комплекс порта занимает 3,9 тыс. га. Констанца состоит из четырех зон и двух портов-спутников. Мощности на суше находятся на территории в 1,3 тыс. га, а остальные 2,6 тыс. га занимает вода. Всего в порту имеется 140 действующих причалов с глубинами 7-19 м². Терминалы Констанцы могут одновременно хранить 1,5 млн тонн агропродукции. В порту загружают балкеры с максимальной емкостью в 220 тыс. тонн. Общий грузопоток порта за 2022 год составил более 70 млн тонн, на зерно приходится около трети этого объема. По словам директора по логистике сельхозкомпании "Нибулон" Сергея Калкутина, сейчас это самый крупный порт Черноморского бассейна с достаточно мощной инфраструктурой, показывающий постоянный рост объемов перегрузки. К примеру, в 2015 году порт Констанцы обработал 13,1 млн тонн зерновых грузов, тогда как в 2022 году экспорт увеличился до 21,2 млн тонн . Характеристики порта Констанцы (Приховати)

Загрузка морских судов зерном на рейде Констанцы позволит увеличить объемы украинского экспорта максимум на 500 тыс. тонн ежемесячно, отмечает директор по логистике сельхозкомпании "Нибулон" Сергей Калкутин. Одна якорная стоянка позволяет перегружать около 100 тыс. тонн зерна в месяц. Таким образом, дополнительные 5 млн. тонн в год, рассчитанные на перегрузку именно украинского зерна, станут существенным бонусом для экспортеров из Украины.

В целом, статистика порта демонстрирует уверенный рост объемов перегрузки украинского зерна (по данным самого порта):

Год Всего экспортировано зерновых, млн тонн Экспорт из Украины, млн тонн Доля экспорта из Украины, % 2021 21,2 1,6 8% 2022 24 8,6 36% январь-март 2023 6,6 3,3 50%

Преимущества рейдовой перевалки для Украины

Собеседники издания Delo.ua утверждают, что оборудование якорных стоянок вне причалов порта приведет к следующим положительным изменениям:

Ускорение оборачиваемости барж

Большое количество барж можно высвободить, выгружая зерно из них прямо в морские суда, без захода к причалу. Сейчас они простаивают в очередях и служат зернохранилищами на воде, отмечает Сергей Калкутин. Благодаря ускорению оборачиваемости сократится средний срок перевозки зерна вместе с расходами экспортеров.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев напоминает, что перед агрессией РФ фрахт баржи по Дунаю стоил в 4-5 раз дешевле, чем сегодня, и вполне реально вернуться к довоенным показателям, если использовать суда эффективно.

Цена фрахта баржи напрямую зависит от количества рейсов - например, если за месяц она совершает один рейс из Измаила в Констанцу, ее фрахт будет стоить $45/тонна, если два рейса - в два раза дешевле, при этом технически судно способно совершать по пять рейсов в месяц. Поэтому благодаря сокращению простоев транспорта вполне реально увеличить оборачиваемость барж в пять раз , тем самым снизив и цены фрахта.

Судна ждут перевалки в портах Дуная. Источник: сервис отслеживания marinetraffic.com

Сейчас перевозка по этому маршруту "разогрета" из-за чрезмерного спроса, поэтому фрахт стоит $35-45/тонна, подчеркивает Сергей Калкутин. Высвобождение барж благодаря рейдовой перевалке позволит отправителям зерна получить дисконт $5-10 на тонне, но при условии, что объемы перевозок по украинскому Дунаю не будут расти и часть транспортников будет простаивать.

Однако, удешевления может и не произойти , если высвободившиеся баржи перенаправяться на другие логистические маршруты на Дунае, уточнил представитель "Нибулона".

Частичное возобновление экспорта в Азию

Отправлять зерно в густонаселенные страны юго-восточной Азии из Украины выгодно на судах класса Panamax (дедвейт 60-80 тыс. тонн, осадка – 12-15 м) и выше. Они не могут заходить в речные порты и загружаются на рейде в море. Рейдовая погрузка действительно позволит нарастить экспорт в Юго-Восточную Азию , отмечает директор по логистике "Нибулона".

"Здесь больше вопрос о том, что в Азии основным импортером украинского зерна был Китай, а отгрузка туда из-за Констанцы несколько усложнена - китайцы требуют аккредитации партий с зерном из порта. В отличие от Констанцы, украинские порты Доставить зерно в Китай из Констанцы – это больше трейдерский вопрос", – уточнил Сергей Калкутин.

Перегрузка с барж не будет раздражать соседей

Основная логистика европейского зерна через Констанцу идет по суше, с помощью вагонов и грузовиков. Перегрузка барж с украинским зерном вне порта позволит не раздражать восточноевропейских аграриев, которые должны экспортировать свое зерно. Более того, в 2023 году в ЕС собрали хороший урожай, поэтому украинская агропродукция создает дополнительное давление на элеваторные и инфраструктурные мощности порта, констатирует эксперт аграрного рынка Мария Колесник.

По ее словам, в самом порту Констанцы банально нет места для зерна из Украины , он не рассчитан на логистические объемы, привычные украинскому бизнесу. Поэтому перегрузка на рейде может оградить украинский агробизнес от претензий со стороны восточноевропейских фермеров, которые получат уверенность в том, что смогут вовремя вывезти свой урожай.

Частичная разгрузка портов Большой Одессы

Постепенно набирает мощность украинский зерновой коридор, которым с середины сентября вывезено уже 1,5 млн. тонн зерна, напоминает Сергей Калкутин. Благодаря усилиям украинских военных, он позволяет обеспечить беспрепятственный трафик судов в порты Большой Одессы без каких-либо договоренностей со страной-агрессором РФ.

Порт Констанцы. Фото: ua.depositphotos.com

Благодаря ему некоторые объемы зерна переходят в украинские морпорты, тем самым уменьшая нагрузку на инфраструктуру дунайского региона и стоимость логистики украинского зерна в целом. При штатной работе зернового коридора актуальность пяти якорных стоянок в Констанце несколько уменьшается , но отгрузки из морпортов Украины достаточно нестабильны и могут в любой момент остановиться, подчеркивает эксперт.

Недостатки перевалки на рейде

Обычно к недостаткам рейдовой перевалки относится нехватка в Украине достаточного количества барж, сложности при стыковке судов речного и морского тоннажа.

Также такой метод перегрузки сильно зависит от погодных условий на море, но в порту Констанцы погода будет минимально влиять на перевалку , отмечает Николай Горбачев. В акватории порта море не замерзает, потому зимой с навигацией судов и перегрузкой с барж не возникнет проблем.

Сергей Калкутин подчеркивает, что "Нибулон" имеет 40 барж вблизи Николаева, но не может их использовать из-за военных рисков. Если бы компания могла вывезти их в море, дефицит флота на Дунае существенно уменьшился бы, вместе со стоимостью речной логистики.

При этом Николай Горбачев отмечает, что высвобождение флота "Нибулона" было бы полезным для инфраструктуры Украины, но главным остается увеличение количества точек для перегрузки – это главное в условиях очередей на вход в Констанцу, которая достигает 600 судов. При быстрой обработке барж, в порту и на Дунае хватит и имеющегося флота, добавляет президент УЗА.

Кто будет организовывать "рейд"

Вопросы организации перевалки на рейде Констанцы полностью берет на себя румынская сторона , сообщил президент УЗА. Они обязались обеспечить точки перевалки всем необходимым, в том числе и плавучими кранами.

Мы встречались с министром транспорта Румынии в Констанце месяц назад. Он сказал, что в течение октября будет организована и запущена одна якорная стоянка. Пока она не запущена, но я надеюсь, что ее запустят до ноября". Николай Горбачев президент УЗА

В свою очередь, украинский бизнес при необходимости готов помочь в решении возможных логистических проблем и обеспечить якорные стоянки баржами, плавкранами и даже операторами с опытом обработки грузов на рейде.

По данным директора по логистике компании "Нибулон", обустройством якорных стоянок в акватории порта Констанцы и установкой бетонных швартовочных тумб с буями занимается Морская администрация порта "Констанца". Якорные стоянки смогут использовать все портовые операторы - каждый зарегистрированный оператор, имеющий краны для перегрузки, сможет подгонять их на якорные стоянки и осуществлять перегрузку зерна.

Мария Колесник уточняет, что идея организации перевалки Румынией была в первую очередь желанием украинской стороны. При организации такого способа перегрузки зерна совпали политическая воля ЕС, пытающегося увеличить украинский агроэкспорт в рамках программы "Пути солидарности", и интересы румынского бизнеса, заинтересованного заработать на транзите украинского зерна.

Для порта, конечно, это возможность заработать. С другой стороны, это дополнительная работа, и я не думаю, что они спешили бы открыть "рейд", если бы на них не надавило правительство ЕС. Здесь совпали и политическая воля, и экономические интересы, для нас это позитив в любом случае. Мария Колесник эксперт аграрного рынка

Кроме того, сотрудничество с Румынией и Болгарией является стратегическим и не ограничивается увеличением экспорта - военный флот этих стран начал траление акватории Черного моря у берегов Болгарии на маршруте нового украинского морского коридора. Также Украина договаривается с Молдовой и Румынией о создании "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) - Джюрджюлешты (Молдова) - Галац (Румыния)" для ускорения товародвижения и экспорта украинской аграрной продукции.

Кому это выгодно?

Не стоит думать, что открытие дополнительного канала экспорта зерна выгодно только крупным агрохолдингам-экспортерам, уточняет Мария Колесник. Выкупая остатки зерна, они поддерживают спрос на него внутри страны, тем самым сохраняя стабильные закупочные цены для агропроизводителей.

По ее словам, любые возможности вывезти дополнительные объемы зерна являются позитивом в первую очередь для производителя – как только закупки зерна на экспорт остановятся, внутренние цены упадут еще больше. Именно украинский агропроизводитель платит за все риски – перевалку, страхование и т.д., все это уменьшает базовую закупочную цену зерна в стране.

Условия для фермера-агропроизводителя не изменятся из-за открытия рейдовой перевалки, объясняет директор по логистике "Нибулона".

Аграрий как таковой не имеет фактически доступа к экспортному рынку. В лучшем случае, он продает зерно на портовый элеватор на условиях CPT. Для него это открытие – возможность продать урожай по более высокой цене". Сергей Калкутин "Нибулон", директор по логистике

Таким образом, открытие рейдовой перевалки является win-win ситуацией, когда удовлетворены все участники зернового рынка в регионе - от украинских фермеров и зернотрейдеров, до румынских, польских или венгерских грузоотправителей и логистов. Также политики ЕС и Украины получат возможность отчитаться о создании нового инфраструктурного маршрута, существование которого будет усиливать торговые связи с Европой и другими странами-покупателями украинского зерна.