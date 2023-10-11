Из-за войны украинский АПК теряет экспортные позиции: можно ли "отыграть" ситуацию

Перед украинскими экспортерами зерновых стоит более чем достаточно вызовов: обстрелы дунайских портов, споры с восточноевропейскими соседями, первые попытки вывозить агропродукцию через порты Большой Одессы с риском обстрелов и минирования морских путей страной-агрессором РФ, низкая маржинальность агробизнеса. Из-за войны украинское зерно теряет экспортные рынки, и нет простых решений для быстрого восстановления утраченных позиций. Delo.ua узнало, какие рынки мы уже потеряли, и что нужно для расширения экспортного потенциала.

Согласно данным Института аграрной экономики (ИАЭ), в 2022 году из-за российского вторжения и изменения логистических маршрутов поставки сельхозпродукции в страны ЕС увеличились до наибольшего значения за времена независимости – на 66%, до $13,1 млрд. При этом синхронно снизилась выручка от поставок в три других региона – Азию ($7,3 млрд), Африку ($1,6 млрд) и СНГ ($0,8 млрд). Общий экспорт всех видов продукции АПК в прошлом году составил $23,6 млрд, что на 15% меньше абсолютного рекорда 2021 года в $27,9 млрд.

Из-за сложной логистики в условиях войны украинская сельхозпродукция больше не поставляется в ряд стран, а в некоторые регионы ее отгрузки значительно сократились. Оценить это падение в 2023 году в цифрах сложно – с началом полномасштабной агрессии РФ Госстат и Государственная таможенная служба приостановили публикацию статистической информации об экспортных операциях. Изменения в первой десятке стран-импортеров продукции украинского АПК можно оценить только за предыдущие периоды с помощью данных ИАЭ за 2022 и довоенный 2021 год:

Страна-импортер, 2021 год Объем импорта в 2021 году, млрд долларов США Страна-импортер, 2022 год Объем импорта в 2022 году, млрд долларов США Китай 4,29 Польша 2,71 Индия 1,77 Румыния 2,56 Египет 1,6 Турция 2,21 Турция 1,47 Китай 1,89 Испания 1,17 Испания 1,31 Польша 1,07 Нидерланды 1,2 Германия 0,85 Италия 0,92 Индонезия 0,76 Венгрия 0,88 Италия 0,75 Индия 0,79 Итого импорт во все страны мира 27,9 Итого импорт во все страны мира 23,6

РФ захватывает экспортные рынки Украины, в том числе за счет украденного зерна

Утраченные украинские позиции на внешних рынках "осваивают" другие страны, в том числе страна-агрессор РФ, отмечает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль. При этом самое неприятное, что россияне частично замещают их украденной в Украине сельхозпродукцией . Только в 2022 году российские захватчики похитили на временно оккупированных территориях Украины почти 6 млн тонн пшеницы, утверждают данные американской разведки. По отдельным странам за время войны есть следующие тренды:

Китай, кукуруза. Поставки украинской продукции АПК на этот ключевой рынок хотя и происходят, но не в довоенных объемах, уточняет коммерческий директор брокерской компании Spike Brokers Александр Соловей. Это объясняется, в том числе, невозможностью на сегодняшний день отгружать напрямую сертифицированную украинскую кукурузу из украинских портов в Китай.

"Отгрузки в Китай стали сложнее с перекрытием морской логистики. Например, в 2021/22МГ, большая часть которого происходила уже во время полномасштабного вторжения РФ, экспорт в Китай сократился на 30% относительно предыдущего МГ. Но в следующем 2022/23МР объемы экспорта сокращались уже гораздо меньшими темпами, поскольку для экспорта в Китай использовался "зерновой коридор", - подчеркивает эксперт зернового рынка компании " УкрАгроКонсалт " Елизавета Малышко .

Египет, пшеница. Для украинской пшеницы в течение десятилетий это был важный рынок сбыта, напоминает Павел Коваль. Страна обычно ежегодно закупает около 10 млн. тонн продовольственной и фуражной пшеницы, в том числе несколько миллионов тонн продукции из Украины. До 2022 года основным поставщиком на египетский рынок была РФ с показателем 60-65% от всех поставок, а примерно 25% приходилось на Украину. На сегодняшний день Украина потеряла примерно 3/4 довоенного египетского рынка.

"К сожалению, на этом рынке нас больше всего заместила РФ. Причем мало того, что мы этот рынок потеряли из-за ее агрессии, так они еще и заместили поставки из Украины нашей краденой пшеницей. Своей у них много из-за рекордного урожая (92 млн тонн в 2022/ 2023 МГ - ред. ), из-за чего они нарастили экспорт в некоторые страны почти в 7 раз по сравнению с предыдущими годами", - отмечает гендиректор УАК.

Пакистан, пшеница. Это одна из наиболее населенных стран мира, в которой проживает более 230 млн человек, которые не могут сами обеспечить себя продовольствием. Этот рынок также активно "осваивает" РФ, пользуясь невозможностью Украины экспортировать достаточные объемы зерна.

Индонезия. Украина не потеряла эту страну полностью, но поставки агропродукции сильно сократились. Павел Коваль напоминает, что из-за проблем с фитосанитарной сертификацией этот рынок уже закрывался до полномасштабной войны, и в 2018-2019 годах отечественные экспортеры "пробились" на него со значительными усилиями. Эта страна с мощным спросом на продовольствие была выгодна Украине, поскольку экспорт в нее происходил по хорошо отлаженным логистическим цепям, аналогичным направлению на Китай. Сейчас Индонезию "кормят" разные страны, среди которых Канада, Австралия, США и частично РФ.

Марокко. В этой стране за счет украинской доли нарастили присутствие традиционных экспортеров из стран ЕС – Франция, Германия, Испания. В 2022 году добавились Польша, Румыния, Болгария и страны Балтии, которые реэкспортируют туда украинское зерно. В прошлом году Польша попала в этот список, хотя никогда не была крупным экспортером зерновых или масличных культур.

Страны Юго-Восточной Азии, пшеница. На рынках пшеницы некоторых стран региона, например Таиланда или Филиппин, Украина полностью потеряла сбыт, уточняет Александр Соловей. На этих рынках украинская продукция была замещена пшеницей российского происхождения.

Другие страны. Александр Соловей добавляет, что отгрузка кукурузы в Ирак существенно сократилась. Что касается Туниса, то Украина "не дотягивается" до рынка этой страны с поставками ячменя из-за особенностей логистики этой культуры.

Также за время войны прекратился экспорт кукурузы в Иран и Алжир, сократился экспорт в Турцию, пострадали и дальние направления, например, Корея, добавляет Елизавета Малышко.

"Если сравнивать 2022/23МР с предыдущим, то для пшеницы частично или полностью были потеряны Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия. Сейчас уже прошло три месяца нового сезона, и за это время отгрузка так и не возобновилась. Кроме европейского рынка, пшеница в сезоне 2023 /24 экспортируется в ближних направлениях, таких как Египет и Турция", - отмечает эксперт "УкрАгроКонсалта".

Она добавляет, что в целом в 2022/23МГ многие страны нарастили экспорт сельхозпродукции . Хороший урожай пшеницы в Австралии позволил удовлетворить спрос азиатских стран, являющихся ее традиционными покупателями. Увеличила свой экспорт и Европа, которая ввезла много украинской пшеницы и экспортировала собственной . Но самый большой рост эскортной способности показала РФ, которая в прошлом сезоне нарастила свои отгрузки почти на 40%, увеличив в несколько раз экспорт в важные для Украины Бангладеш, Алжир, Пакистан и Саудовскую Аравию.

Реально ли восстановить утраченные позиции?

После украинской победы над российским агрессором – вполне реально , объясняет Павел Коваль. На рынках вышеупомянутых стран уже "распробовали" украинскую продукцию и оценили ее качество, поэтому при отсутствии военных рисков и сейчас есть возможность отправлять суда дедвейтом 40-60 тыс. тонн по ранее отлаженным логистическим каналам. В Украине понимают как это сделать, а отечественные зернотрейдеры не покидают эти страны, несмотря на невозможность отгружать зерно сейчас.

Вопрос в том, как стабильно и регулярно мы сможем задавать партии зерна, вопрос только в этом. Конечно, для этого нужна победа и разблокирование экспорта плюс разминирование южных акваторий, а также некоторое время и инвестиции в восстановление инфраструктуры". Павел Коваль гендиректор УАК

При этом технически для экспорта украинского зерна в отдаленные страны Азии и Африки не принципиально использовать именно порты Большой Одессы – поставки в эти регионы все равно будут происходить по морю через украинские, румынские или испанские порты. Главный вопрос в обеспечении постоянных объемов поставок на рынки таких крупных стран как Китай, Индия или Индонезия, контрактирующих крупные партии товара и не готовых к логистическим перебоям.

"Их не очень интересует причина перебоев с поставками. Большие глобальные игроки не готовы выслушивать объяснения, что у нас очередь на переходе в Ягодине или в Одессе принят приказ о необходимости подготовить документы для экспортной партии за 10 дней, потому что мы боремся с коррупцией и экспортом нелегального зерна", – добавляет эксперт.

Конечно, рано говорить о любом возобновлении экспортных возможностей в условиях продолжения российских бомбардировок Одессы, Николаева, Херсона и дунайской инфраструктуры, которые проходят почти каждую ночь. Однако, украинский АПК выстоит при отсутствии дальнейших значительных разрушений инфраструктуры , а также усовершенствование и интенсификации логистических маршрутов.

Железная дорога, автомобильный транспорт, дунайские и глубоководные порты имеют резервы для дальнейшего наращивания интенсивности эксперта, добавляет Павел Коваль. К подобным мерам относятся, например, перенос пункта пропуска с польско-украинской границы в порт литовской Клайпеды и план по подобным мероприятиям в немецких портах, предложение Хорватии использовать свой порт с мощностью перевалки около 1 млн. тонн в год. Кроме того, Греция предлагает использовать свои порты для трафика украинских зерновых и масличных культур.

Сбыт сельхозсырья уже нужно планировать за полгода-год

Поскольку 60-70% украинского агроэкспорта экспортируется или идет по транзиту через ЕС, все более важным фактором становится необходимость в планировании сбыта на более чем полугодие в направлении европейского рынка, отмечает Александр Соловей.

С января по август уже ведется активный сбыт кукурузы и пшеницы. Это говорит о том, что наш сельхозпроизводитель уже полностью понимает контекст европейской логистики, которая требует планирования вперед, ведь мы очень остро ощущаем ее заполненность». Александр Соловей коммерческий директор Spike Brokers

При этом уже сейчас агропроизводители не могут отправить грузы прямо сейчас в сторону Европы, потому что таких возможностей нет в силу расписанной наперед логистики – ЕС имеет ограниченное количество вагонов-зерновозов для отгрузки украинского зерна. Эта особенность рынка и контекста, в котором находятся украинские производители, заставляет их планировать сбыт не столько в спотовіх продажах, как в горизонте полугодовой или даже годовой перспектив .

Из-за загруженности европейской логистической инфраструктуры при ограниченности логистических возможностей в Украине, можно увидеть уменьшение сезонности экспорта и отсутствие пиковых нагрузок на железную дорогу, как это было до полномасштабной войны. Павел Коваль объясняет, что в сентябре 2023 года украинская железная дорога перевезла на экспорт по всем направлениям 1 млн тонн зерна, что значительно больше по сравнению с августом и июлем, когда этот показатель составлял около 800 тыс тонн ежемесячно.

Объем транзита зерна через восточноевропейские страны за последний месяц растет , даже несмотря на "польский кейс" с политическим спором вокруг украинского зерна. Несмотря на политические заявления руководства этих стран, увеличивается объем транзита через Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию - через последнюю страну зерновой трафик идет даже после определенных заявлений ее новоизбранного премьер-министра .

"Из этих 5 стран удачно ведутся переговоры с Румынией. Фактически мы передаем через границу 120 вагонов в сутки с зерновой и масляной продукцией, плюс порт Констанца и дунайские возможности, а также плюс наш временный зерновой коридор, который осуществляется через территориальные воды Румынии и Болгарии. То есть это для нас важно, и эти две страны наиболее лояльны в дискуссиях по вопросам эмбарго зерна", - уточняет гендиректор УАК.

Какие прогнозы?

До конца 2023 года, с июля по декабрь, Украина сможет вывезти на экспорт около 20 млн. тонн сельхозпродукции , что будет достаточно неплохим результатом, отмечает Александр Соловей. За 6 месяцев 2023/2024 МГ ожидается отгрузка плюс-минус 4 млн тонн ежемесячно. С учетом необходимости для производителя планировать сбыт вперед, это еще больше стабилизирует экспортный потенциал и экспортную активность Украины.

"Темпы, которые на сегодняшний день находятся в отгрузке всеми видами транспорта, говорят нам, что экспорт будет происходить в достаточном количестве. Возможно даже достижение 20 млн тонн еще до конца 2023 года", - констатирует эксперт.

Павел Коваль уточняет, что в восстановлении позиций Украины в зарубежной торговле сельхозпродукцией значительную роль будет играть возможность возобновления ее морского экспорта без каких-либо договоренностей со страной-агрессором РФ. В целом, с середины сентября 2023 года украинским зерновым коридором в порты Великой Одессы прибыло уже 20 судов общим дедвейтом 669 тыс. тонн, и фактор масштабирования этого зернового коридора будет напрямую влиять на возможности восстановления утраченных Украиной торговых позиций .

"Ситуация сложная, но я думаю, что если интенсификация негативных шоков и факторов не увеличится, то в принципе этот год мы пройдем", - добавляет эксперт.

Впрочем, Украина вряд ли сможет в течение долгого времени собирать урожаи на уровне 79 млн тонн, прогнозируемых Министерством агрополитики. Это вызвано влиянием ряда негативных факторов:

заминированием и оккупацией до 8 млн. га сельхозземель;

сельхозземель; падением урожайности из-за недостаточного внесения минеральных удобрений и средств защиты растений;

уже третью посевную подряд ухудшается семенной пакет по всем культурам;

в 2021/22 МГ Украина имела переходные остатки с 2020/21 МГ в размере 7,5 млн тонн пшеницы и 5,5 млн тонн кукурузы, которые не успели вывезти из-за полномасштабной войны. В сезоне 2023/24 "заначки" уже не будет – переходные остатки составят ориентировочно 1,3-1,5 млн. тонн пшеницы и 1,5 млн. тонн кукурузы;