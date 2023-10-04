Греція пропонує свої порти для експорту українського зерна

Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком.

Про це пише видання Kathimerini, посилаючись на заяву міністра закордонних справ країни Джорджа Герапетріта зроблену під час засідання міністрів із закордонних справ на Раді ЄС, яка відбулася в Києві.

Видання пише, що оскільки укладена за посередництва Туреччини угода про експорт українських зернових через чорноморські порти країни наразі не працює, багато кулуарної роботи присвячено пошуку альтернатив, адже Україна життєво важлива для світового постачання зернових.

Герапетріт сказав своїм колегам з ЄС, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми, і акцентував увагу на "величезних наслідках" розвалу угоди з Росією, особливо для країн Глобального Півдня.

Розроблений Грецією план передбачає транспортування продукції потягом через Румунію та Болгарію до портів Салонік і Александруполісу, а комерційні кораблі, що належать Греції, відіграватимуть дуже важливу роль у транспортуванні зерна.

Повідомляється, що хоча грецькі порти спроможні прийняти необхідні для транспортування обсяги зерна, існують обмеження пропускної здатності залізничної мережі в північній Греції, яку було пошкоджено нещодавніми повенями.

Зазначається, що окрім цього існують альтернативні маршрути грецькому плану через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант проштовхує Польща за співпраці з Литвою, хоча польський порт, як-от Гданськ, є набагато ймовірнішим пунктом експорту, ніж литовський порт Клайпеда.

Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка, де зерно транспортується потягом через Угорщину та Словаччину.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що новий маршрут для транспортування агропродукції України може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії.