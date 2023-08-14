Румунія планує вдвічі збільшити транзит українського зерна

Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність українського зерна (до 4 мільйонів тонн) до свого головного чорноморського порту Констанца у найближчі місяці, зокрема через річку Дунай

Про це пише Reuters, посилаючисю на міністра транспорту Соріна Гріндеану.

Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, і до того, як Росія вийшла із "зернового коридору" на порти Дунаю припадало близько чверті українського експорту зерна. Воно завантажувалося на баржі і доставлялося вниз по річці через територіальні води Румунії і далі з румунського чорноморського порту Констанца.

Гріндеану заявив, що найнявши більше персоналу для полегшення проходу суден у Сулінський канал на Дунаї та завершивши проекти фінансування відповідної інфраструктури, Румунія могла б збільшити транзитну спроможність України.

"Це була хороша зустріч, яка проведе нас через узгоджені заходи щодо підвищення потужності транзиту зерна з понад 2 мільйонів тонн на місяць на сьогодні до майже 4 мільйонів тонн у найближчі місяці", - сказав він після зустрічі з представниками ЄС, США, Молдови та України.

За його словами, до кінця серпня в дунайському агентстві Румунії буде 60 лоцманів, які будуть приймати судна в Сулінський канал і виходити з нього. Проект, який фінансується ЄС і передбачає нічне плавання на Сулині, буде завершено в жовтні. Коли всі ці інвестиції будуть зроблені, румунські порти Галац і Браїла автоматично будуть використовуватися разом з Рені та Ізмаїлом

Присутній на зустрічі віце-прем’єр-міністр України Олександр Кубраков зазначив, що Дунай залишається "одним із ключових і привабливих логістичних шляхів для експорту української агропродукції".

"Україна також зацікавлена ​​в можливості організації додаткових місць для придорожньої перевалки суден у територіальних водах Румунії, зокрема біля порту Констанца та поблизу Сулінського каналу", – сказав він.

Зауважимо, що румунський порт Констанца, який є головним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна після вихіоду Росії із "зернової угоди", може обробляти додаткові вантажі лише до середини серпня. Збільшення врожаю зерна в Румунії цього року може обмежити простір для українських поставок через чорноморський порт Констанца, яки став для Києва головним транзитним вузлом після російського вторгнення.