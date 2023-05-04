Збільшення врожаю зернових у Румунії може обмежити транзитні можливості України

Збільшення врожаю зерна в Румунії цього року може обмежити простір для українських поставок через чорноморський порт Констанца, яки став для Києва головним транзитним вузлом після російського вторгнення.

Після заблокувала чорноморськиї портів Росією в лютому 2022 року Україна знайшла альтернативні маршрути експорту через сусідні країни Європейського Союзу, пише Reuters з посиланням на портового оператора Comvex.

Попри "зерновий коридор" румунська Констанца залишається для України найбільшим альтернативним судноплавним маршрутом. Через цей порт пройшла майже третина українського експорту зерна з моменту російського вторгнення, тобто 8,6 млн тонн у 2022 році та 3,3 млн тонн у першому кварталі цього року.

Судноплавство через Констанцу було дешевшим, ніж через власні порти України згідно з угодою про безпечний прохід, оскільки довгі черги на перевірку в Стамбулі збільшували витрати.

Видання повідомляє, що цьогоріч врожай зернових культур в Румунії може бути більшим, ніж минулого року. Згідно з даними консалтингової компанії Agritel, Румунія, один із найбільших виробників зерна в ЄС, збере 10,35 мільйона тонн пшениці цього року, різко збільшившись порівняно з минулим роком, оскільки сільськогосподарські смуги відновлюються після посухи.

"Нові посіви в Румунії, схоже, будуть більшими, ніж минулого року, а це означає, що для українців може бути менше місця. Оператори не завдадуть шкоди своїм традиційним клієнтам", — сказав менеджер Comvex Віорел Панайт.

Він наголосив, що врятувати ситуацію за відсутності нових потужностей зможе краще управління рухом вантажівок і зменшення заторів у порту.

Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца ще 28 квітня минулого року.

Пізніше українське дунайське пароплавство розширило контейнерні перевезення з дунайських портів у румунський порт Констанца. Наприкінці травня 2023 року в Ізмаїлі вперше був сформований контейнерний караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п'яти барж загальною місткістю 300 TEU.