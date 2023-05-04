Увеличение урожая зерновых в Румынии может ограничить транзитные возможности Украины

Увеличение урожая зерна в Румынии в этом году может ограничить пространство для украинских поставок через черноморский порт Констанца, ставший для Киева главным транзитным узлом после российского вторжения.

После заблокировавшей черноморские порты Россией в феврале 2022 года Украина нашла альтернативные маршруты экспорта через соседние страны Европейского Союза, пишет Reuters со ссылкой на портового оператора Comvex.

Несмотря на "зерновой коридор", румынская Констанца остается для Украины крупнейшим альтернативным судоходным маршрутом. Через этот порт прошла почти треть украинского экспорта зерна с момента российского вторжения, то есть 8,6 млн. тонн в 2022 году и 3,3 млн. тонн в первом квартале этого года.

Судоходство через Констанцу было дешевле, чем через собственные порты Украины согласно соглашению о безопасном проходе, поскольку длинные очереди на проверку в Стамбуле увеличивали расходы.

Издание сообщает, что в этом году урожай зерновых культур в Румынии может быть больше, чем в прошлом году. Согласно данным консалтинговой компании Agritel, Румыния, один из крупнейших производителей зерна в ЕС, соберет 10,35 миллиона тонн пшеницы в этом году, резко увеличившись по сравнению с прошлым годом, поскольку сельскохозяйственные полосы возобновляются после засухи.

"Новые посевы в Румынии, похоже, будут больше, чем в прошлом году, а это значит, что для украинцев может быть меньше места. Операторы не нанесут ущерба своим традиционным клиентам", - сказал менеджер Comvex Виорел Панайт.

Он подчеркнул, что спасти ситуацию при отсутствии новых мощностей сможет лучшее управление движением грузовиков и уменьшение пробок в порту.

Украина приступила к экспорту кукурузы через румынский порт Констанца еще 28 апреля прошлого года.

Позже украинское дунайское пароходство расширило контейнерные перевозки из дунайских портов в румынский порт Констанца. В конце мая 2023 г. в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж общей вместимостью 300 TEU.