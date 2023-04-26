Росія втретє за квітень заблокувала роботу "зернового коридору" в Чорному морі

Представники Росії у Спільному координаційному центрі у Стамбулі у середу вже втретє в квітні заблокували інспекції в територіальних водах Туреччини суден, які виконують рейси в рамках "зернового коридору".

Як повідомляють у Військово-морських силах Збройних сил України, напередодні, 25 квітня, росіяни відмовилися погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Зазначається, що через це чотири судна, в тому числі судно Akdeniz M, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та "Південний" і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеса в районі Суліни (Румунія).

Також у повідомленні заявлено, що абсолютно не відповідає дійсності поширена зранку 26 квітня інформація про нібито заборону Військово-морськими силами Збройних сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси.

Українська сторона підкреслює, що неухильно виконує всі свої зобов’язання в рамках Чорноморської зернової ініціативи та докладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна й пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Нагадаємо, що минулого разу Росія заблокувала інспекції суден в рамках зернвої ініціативи 17 квітня. Втім, згодом віце-прем’єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, що тоді з'їздив до Туреччини, повідомив про домовленість із розблокування інспекцій.

За місяць до цього, 17 березня, дію Чорноморської зернової ініціативи було продовжено на 120 днів, тобто до середини липня. Натомість Росія заявляє, що з її боку угоду продовжено лише на 60 днів. Більш того, російська влада останніми днями вчергове загрожує взагалі вийти з угоди.