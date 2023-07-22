Румунський порт Констанца зможе обробляти українське зерно до середини серпня

Румунський порт Констанца, який є головним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна після вихіоду Росії із "зернової угоди", може обробляти додаткові вантажі лише до середини серпня.

Про це, посилаючись на заяву голови бізнес-асоціації порту, пише Reuters.

Загалом за перші шість місяців цього року компанія перевантажила 15,25 мільйона метричних тонн зерна, що на 24,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в адміністрації порту Констанца. 7,5 млн тонн із загального обсягу склали українські зерна. Для порівняння, за весь 2022 рік румунські портові оператори перевантажили 8,6 млн тонн українського зерна.

Після початку повномаштабної вйни порт Констанца стала найбільшим альтернативним судноплавним маршрутом, на нього припала приблизно третина українського зернового експорту.

При цьому видання пише, що транзитний тиск зростатиме на Констанцу, яка традиційно займається експортом зернових із Румунії та її сусідів, які не мають виходу до моря, включаючи Угорщину та Сербію.

Через те, що жнива в Румунії починаються трохи пізніше, ніж в Україні, а небажання деяких румунських фермерів продавати свій урожай за низькими цінами означає, що потужності порту для українського зерна будуть доступні ще до середини серпня.

Віорел Панайт, менеджер портового оператора Comvex розповів, що для пришвидшення перевалки зерна деякі портові оператори використовують цифрову систему, яка скоротила час, необхідний для обробки митних заяв з 48 годин до 30 хвилин.

За його словами, Україна збільшила пропускну спроможність у своїх дунайських портах Рені та Ізмаїл, а також ведуться переговори з операторами залізничних вагонів щодо нової системи перевантаження на українсько-румунському кордоні Вадул-Сірет-Дорнешті, сказав Панайт.

Після того, як Росія в односторонньому порядку розірвала "зернову угоду" 17 липня, Україна планує новий маршрут для транспортування агропродукції. Він може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії.

Також відомо, шо Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.