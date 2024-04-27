П'яна ДТП в Броварах: голові РДА обрали запобіжний захід

За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня на Київщині у місті Бровари неподалік зупинки "Завод Порошинка" п'яний посадовець не впорався з керуванням і в'їхав у натовп людей на пішоходному переході. Відомо, що за кермом Volvo був голова Броварської РДА Володимир Майбоженко.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2,31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко уточнив, що серед постраждалих в ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років. У дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садни.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Звинуваченому обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Майбоженка звільнять

Голова Київської ОДА повідомив, що Володимира Майбоженка буде звільнено.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. (...) Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні", - написав він.

Кравченко додав, що триматиме ситуацію на особистому контролі.

Відомо, що Зеленський призначив Майбоженка головою Броварської районної державної адміністрації Київської області 28 листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали суддю Олексія Тандира, який в стані алкогольного сп'яніння збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. За рішенням слідчого судді підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу, який наразі діятиме до 26 серпня. Вища рада правосуддя ж відсторонила Тандира від посади.