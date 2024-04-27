Пьяное ДТП в Броварах: главе РГА избрали меру пресечения

По ходатайству прокуроров главе одной из РГА Киевщины, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Напомним, вечером 26 апреля на Киевщине в городе Бровары возле остановки "Завод Порошинка" пьяное должностное лицо не справилось с управлением и въехало в толпу людей на пешеходном переходе. Известно, что за рулем Volvo был глава Броварской РГА Владимир Майбоженко.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2,31 промилле.

Четыре человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Предварительно медиками у двух пострадавших диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще у двоих – телесные повреждения средней степени тяжести.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко уточнил, что среди пострадавших в ДТП 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также двое мужчин — 29 и 26 лет. У ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы. У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

В Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Обвиняемому избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Майбоженко уволят

Глава Киевской ОГА сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. (...) Я обращаюсь к стражам порядка - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании", - написал он.

Кравченко добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

Известно, что Зеленский назначил Майбоженко главой Броварской районной государственной администрации Киевской области 28 ноября 2022 года.

Напомним, ранее в Киеве задержали судью Алексея Тандыра, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. По решению судьи подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог, которая будет действовать до 26 августа. Высший совет правосудия отстранил Тандыра от должности.