Нардепу Николаенко, который насмерть сбил девушку, избрали меру пресечения

Нардепу Андрею Николаенко от партии "Батькивщина", который попал в ДТП на Житомирщине, в результате чего погибла 18-летняя девушка, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что нардепа обязали носить электронный браслет. Он будет под домашним арестом до 4 января.

В то же время, сторона обвинения настаивала на содержании Николаенко под стражей без возможности внесения залога.

Сам Николаенко считает, что "не создает общественной опасности", не соглашается с мерой пресечения и хочет подавать апелляцию.

"Я не создаю общественной опасности. Лучше бы у меня следователи забрали права, потому что права не забрали, а вот возможности работать в Верховной раде меня лишили. Буду работать онлайн", - заявил Николаенко.

Отметим, нардепу инкриминируют часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем транспорта, повлекшее смерть потерпевшей).

Что известно о смертельном ДТП с участием нардепа Андрея Николаенко

3 ноября около 10:00 на трассе Киев - Чоп вблизи села Березовка Житомирской области автомобиль под управлением депутата наехал на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. В результате она погибла на месте от полученных телесных повреждений.

По предварительным данным, народный избранник превысил разрешенную максимальную скорость движения.

По данным полиции, Николаенко на автомобиле Mercedes-Benz GLE двигался в левой полосе движения в западном направлении.

Сам нардеп при этом утверждал, что был трезв и не нарушал правила.