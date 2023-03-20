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Происшествия
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Депутат от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

Депутат от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

Народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гевко, дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией, произошло 19 марта.

"Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", – заявил нардеп.

Депутат отметил, что сотрудничает со следствием, прошел проверки на алкоголь и наркотики и готов помогать родственникам погибшего.

Он заверил, что и дальше будет участвовать в следственных действиях.

"Приношу искренние соболезнования и прощения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде", - добавил нардеп.

Со ссылкой на собственные источники, издание "Украинская правда" сообщает, что смертельное ДТП произошло на Львовщине.

Отметим, что Гевко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 167-му округу (Тернопольская область) от партии "Слуга народа".

Напомним, в августе 2021 года нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Трухин на суде признал свою вину, а 23 февраля Верховная рада лишила его мандата.

Автор:
Светлана Манько