Депутат от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

Народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гевко, дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией, произошло 19 марта.

"Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", – заявил нардеп.

Депутат отметил, что сотрудничает со следствием, прошел проверки на алкоголь и наркотики и готов помогать родственникам погибшего.

Он заверил, что и дальше будет участвовать в следственных действиях.

"Приношу искренние соболезнования и прощения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде", - добавил нардеп.

Со ссылкой на собственные источники, издание "Украинская правда" сообщает, что смертельное ДТП произошло на Львовщине.

Отметим, что Гевко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 167-му округу (Тернопольская область) от партии "Слуга народа".

Напомним, в августе 2021 года нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Трухин на суде признал свою вину, а 23 февраля Верховная рада лишила его мандата.