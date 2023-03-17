Депутат от "Европейской солидарности" сложит мандат: в чем причина

Народный депутат от "Европейской солидарности" генерал Михаил Забродский сложит мандат. Он планирует сконцентрироваться на помощи Генеральному штабу ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Он выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке. Уважение и благодарность за Службу", - подчеркнул Юрчишин.

Отметим, Михаил Забродский попал в Верховную Раду в 2019 году от политической партии "Европейская солидарность". Он был первым заместителем председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Забродский был командующим Десантно-штурмовыми войсками в 2015-2019 годах.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина, признанного виновным в попытке предоставления взятки полицейскому.

На следующий день Рада приняла аналогичные решения по нардепам Натальи Королевской, Юрию Солоду и Олегу Волошину, которые были избраны от запрещенной ОПЗЖ.