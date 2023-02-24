Верховна Рада припинила повноваження ще трьох нардепів

Верховна Рада України на сьогоднішньому засідання припинила повноваження ще трьох нардепів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, які були обрані від забороненої ОПЗЖ.

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Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Найбільше голосів віддали народні обранці за припинення повноважень Королевськкої.

За відповідне рішення проголосували 332 нардепи.

За аналогічне рішення щодо чоловіка Королевської Юрія Солода проголосували 325 депутатів.

За позбавлення мандату Олега Волошина віддали голоси 330 депутатів.

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Нагадаємо, народні депутати від забороненої ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод , написали заяви на складання мандатів ще 29 січня. Наразі всі вони перебувають за межами України.

Нещодавно Волошин отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, протягом 2020-2021 років він сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав депутатів, які були обрані до Верховної Ради від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", скласти мандати.