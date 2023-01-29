Нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів - ЗМІ

Народні депутати, які були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.

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Про це повідомляє видання"Українська правда", посилаючись на свої джерела у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ.

Раніше журналісти з'ясували, що Королевська разом з сім'єю увесь час повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Також повідомлялося, що сім'я нардепів придбала там нерухомості на $10 млн.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів.

Тоді , зокрема називали прізвища Олександра Пономарьова, Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив їх громадянства України. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.