Нардепы Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов - СМИ

Народные депутаты, избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов.

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Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в парламенте и бывшей фракции ОПЗЖ.

Журналисты выяснили, что Королевская вместе с семьей все время полномасштабной войны находится в Дубае. Также сообщалось, что семья нардепов приобрела там недвижимость на $10 млн.

Ранее СМИ также сообщали, что нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов.

Тогда, в частности, называли фамилии Александра Пономарева, Олега Волошина, Наталии Королевской и Юрия Солода.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лишил их гражданства Украины. Глава государства подчеркнул, что если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия власти будут соответствующие.