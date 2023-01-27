В Раде призвали исключить Тимошенко из фракции "Батькивщина"

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла призвала исключить депутата Юлию Тимошенко из партии и фракции "Батькивщина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом она заявила 27 января в Facebook.

"Обращаюсь в ВО "Батькивщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии", - написала Безугла.

Отметим, что лидером "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Пока прессслужба никак не отреагировала и не прокомментировала призыв Безуглой.

Напомним, недавно стало известно, что Юлия Тимошенко отдыхала на новогодние праздники в Дубае. Журналисты заметили его на закрытом пляже. Отметим, что президент Владимир Зеленский только 23 января ввел решение РНБО о выезде чиновников за границу.

В то же время, ранее на зарубежных курортах замечали народного депутата Николая Тищенко, которого уже исключили из фракции и партии "Слуга народа", а также уже бывшего заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. Последнего уволили уже после решения СНБО запретить чиновникам выезжать за пределы Украины в негосударственных целях.