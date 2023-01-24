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Отдых в Испании. Заместителя генпрокурора уволили с должности
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко уволен с должности по собственному желанию, сообщает Офис генпрокурора. Хотя в ОГП причины не уточняют, очевидно, он уволен после скандала с отдыхом в Испании.
"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", – говорится в сообщении ОГП.
Ранее СМИ узнали, что в период военного положения Симоненко ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.
Свой зимний отпуск Симоненко провел в Марбелье в Испании, как свидетельствует фото, обнародованное его супругой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Впрочем, о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко написали заявление об уходе с должности, было известно еще 23 января. По информации источников, место Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.