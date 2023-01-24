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За відпочинок в Іспанії. Заступника генпрокурора звільнили з посади
Заступника генерального прокурора Олексія Симоненка звільнено з посади за власним бажанням, повідомляє Офіс генпрокурора. Хоча в ОГП причини не уточнюють, очевидно, його звільнено опісля скандалу з відпочинком у Іспанії.
"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", – йдеться у повідомленні ОГП.
Раніше ЗМІ довідались, що у період воєнного стану Симоненко їздив у відпустку за кордон всупереч прямій забороні президента Володимира Зеленського.
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Втім, про те що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та заступник генерального прокурора Олексій Симоненко написали заяву про звільнення з посади, було відомо ще 23 січня. За інформацією джерел, місце Тимошенка може зайняти голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба.