За відпочинок в Іспанії. Заступника генпрокурора звільнили з посади

Заступника генерального прокурора Олексія Симоненка звільнено з посади за власним бажанням, повідомляє Офіс генпрокурора. Хоча в ОГП причини не уточнюють, очевидно, його звільнено опісля скандалу з відпочинком у Іспанії.

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"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", – йдеться у повідомленні ОГП.

Раніше ЗМІ довідались, що у період воєнного стану Симоненко їздив у відпустку за кордон всупереч прямій забороні президента Володимира Зеленського.

Свою зимову відпустку Симоненко провів у Марбельї в Іспанії, як свідчить фото, оприлюднене його дружиною.

Втім, про те що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та заступник генерального прокурора Олексій Симоненко написали заяву про звільнення з посади, було відомо ще 23 січня. За інформацією джерел, місце Тимошенка може зайняти голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба.