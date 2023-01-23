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Тимошенко і Симоненко написали заяву про звільнення з ОП - ЗМІ
Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та заступник генерального прокурора Олексій Симоненко написали заяву про звільнення з посади. Про це 23 січня повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в РНБО та уряді.
За інформацією джерел, місце Тимошенка може зайняти голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба.
Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк раніше повідомив про те, що скоро будуть кадрові рішення в Офісу Президента. Які саме це будуть рішення він не уточнив, але додав,що будуть "великі новини". Нардеп Олексій Гончаренко також повідомив, що в ОП будуть звільнення. Крім того, за його інформацією, планують звільнити ще одного міністра.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Хоча тоді Тимошенко спростовував цю інформацію. Водночас такі заяви нардепі пролунали після сканадалу з заступником голови ОП. Справа в тому, що ЗМІ повідомляли, що Тимошенко під час війни користується дорогими автомобілями. Тоді Національне агентство з питань запобігання корупції взялося перевіряти цю інформацію.
Щодо Симоненка, нагадаємо, що він вирішив взяти відпустку на Новий рік та вирушив на 10 днів до Марбельї в Іспанії, до дружини та дитини.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив сказав: "Вже є кадрові рішення. Частина — сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах і в правоохоронній системі".
При цьому очільник держави не уточнив, кого саме стосуються "кадрові рішення".