Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – СМИ

Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – СМИ

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности. Об этом 23 января сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СНБО и правительстве.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По информации источников, место Тимошенко может занять киевский глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Новость дополняется...

Автор:
Вита Молодан