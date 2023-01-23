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Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – СМИ
Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности. Об этом 23 января сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СНБО и правительстве.
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По информации источников, место Тимошенко может занять киевский глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.
Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
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