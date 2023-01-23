Новые подробности по Симоненко: на Новый год он ездил в Испанию несмотря на приказ Зеленского

Кататься на лыжах, пока солдаты наступают на фронте против страны-агрессора – это безумие, говорил в ходе своего обращения к парламенту Президент Владимир Зеленский. Тем не менее, не все чиновники прислушались к его совету поумерить аппетиты. Например, замгенпрокурора Алексей Симоненко через несколько дней после этого обращения взял отпуск и отправился на 10 дней в Марбелью в Испании, к жене и ребенку.

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Об этом написало издание РБК-Украина.

"Извините, если кто-то из политического класса Украины думает, что когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление – это признак безумия. И таковых в политике не будет", - сказал тогда президент. Он также попросил "оставить дома свои личные амбиции, работать вместе в защиту нашего общего дома, работать вместе с государством так, как нужно для защиты нашей свободы, людей. И когда идет такая жестокая война – не время для политической партизанщины где-то здесь в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают", - также добавил глава государства.

Как стало известно из расследования журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, через несколько дней после этого Симоненко взял 10-дневный отпуск и отправился к семье в Испанию.

"Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграмме. По информации источников в правоохранительных органах, Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней. Выезд из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через пункт пропуска Краковец вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто", - написал журналист Украинской правды Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что авто зарегистрировано на компанию ООО "ХОЛДИНГ „ГРАНД ОТЕЛЬ“". Компания принадлежит супруге очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского", - отметил журналист.

Ткач уверен, что правоохранители уровня Симоненко не могут не знать, чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", почетный президент ФК "Рух" и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения россии среди нашей элиты гостиницы во Львовской области "Emily Resort", которая гостеприимно, а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц".

Ранее СМИ сообщали, что издание Clutch признало Симоненко самым красивым политиком Украины. "По последним данным Французского исследовательского центра по изучению социальных связей, европейки предпочитают брюнетов. А если у этого брюнета еще стремительная карьера, умеет делать дорогие подарки своей любимой и цитировать классиков? Ни одна девушка не устоит перед этим "взрывным" сочетанием", - сказано в описании профиля Симоненко на сайте издания.