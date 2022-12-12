НАПК проверяет информацию о поездках заместителя председателя ОП Тимошенко на дорогих авто

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет информацию о том, что заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время войны пользуется дорогими автомобилями.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в интервью изданию "Цензор.нет".

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - сказал он в ответ на вопрос, изучает ли НАПК ситуацию с машинами Тимошенко.

Новиков подчеркнул, что Украина должна гарантировать западным партнерам подотчетность органов государственной власти, если хочет получать военную помощь и помощь в восстановлении Украины.

"На правительства наших партнеров есть определенное давление — Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь. А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь предоставляется. Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе", – добавил он.

Напомним, журналисты Bihus.Info сообщили, что Кирилл Тимошенко пользуется внедорожником Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. После этого заместитель руководителя Офиса Президента заявил, что больше не будет использовать этот автомобиль и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению.

Кроме того, издание "Украинская правда" сообщало, что Тимошенко ездит на автомобиле Porsche Taycan 2021 стоимостью $100 тысяч.