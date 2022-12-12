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НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок заступника голови ОП Тимошенка на дорогих авто
Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє інформацію про те, що заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час війни користується дорогими автомобілями.
Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".
"НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ", - зазначив він у відповідь на питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Тимошенка.
Новіков наголосив, що Україна повинна гарантувати західним партнерам підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримувати військову допомогу та допомогу на відновлення України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На уряди наших партнерів є певний тиск — Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі", - додав він.
Нагадаємо, журналісти Bihus.Info повідомили, що Кирило Тимошенко користується позашляховиком Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього заступник керівника Офісу Президента заявив, що більше не буде використовувати це авто і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.
Крім того, видання "Українська правда" повідомляло, що Тимошенко їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року вартістю $100 тисяч.