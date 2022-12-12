НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок заступника голови ОП Тимошенка на дорогих авто

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє інформацію про те, що заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час війни користується дорогими автомобілями.

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Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

"НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ", - зазначив він у відповідь на питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Тимошенка.

Новіков наголосив, що Україна повинна гарантувати західним партнерам підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримувати військову допомогу та допомогу на відновлення України.

"На уряди наших партнерів є певний тиск — Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі", - додав він.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info повідомили, що Кирило Тимошенко користується позашляховиком Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього заступник керівника Офісу Президента заявив, що більше не буде використовувати це авто і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.

Крім того, видання "Українська правда" повідомляло, що Тимошенко їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року вартістю $100 тисяч.