Через зміну статуту "Нафтогазу" Чернишову доведеться декларувати свої доходи - НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції відреагувало на рішення Кабінету міністрів від 3 листопада, ухвалене аби обійти антикорупційне обмеження, встановлене для призначення ексчиновників керівниками держкомпаній, у випадку зі зміною голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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Нагадаємо, що відповідною постановою було затверджено нову редакцію статуту "Нафтогазу" з прибиранням з нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

У НАЗК при цьому кажуть, що уряд йому відповів, що зробив це саме "відповідно до рекомендацій" самого агентства. При цьому, як зробили висновок у НАЗК, через це посадовці НАК тепер підпадатимуть під антикорупційні обмеження.

"Після отримання відповіді від уряду та аналізу внесених змін НАЗК вітає "Нафтогаз" у дружній сім’ї декларантів та підготувало корисні поради для декларантів-новачків", - йдеться у повідомленні.

В агентстві пояснюють, що з огляду на те, що "Нафтогаз" був утворений на виконання указу президента №151 від 25 лютого 1998 року та беручи до уваги його діяльність у сфері особливого державного інтересу, він є юридичною особою публічного права.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції). Тобто не всі працівники НАК "Нафтогаз України" мають декларуватися та підпадають під обмеження", - кажуть у НАЗК.

Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, політичної нейтральності, вимоги до поведінки осіб, обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, та щодо одержання подарунків.

Нагадаємо, що розпорядженням від того ж 3 листопада Кабмін призначив головою правління Нафтогазу Олексія Чернишова, який напередодні був звільнений Верховною Радою з посади міністра розвитку громад та територій.

Норми ж закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам протягом року з дня звільнення влаштовуватися на роботу до юридичних осіб приватного права, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд до цього (а Кабмін, членом якого був Чернишов, є єдиним акціонером "Нафтогазу").