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Кабмін змінив статут "Нафтогазу", аби призначення Чернишова його головою вважалося законним

Кабмін змінив статут "Нафтогазу", аби призначення Чернишова його головою вважалося законним
Олексій Чернишов. Фото: Мінрегіон

Кабінет міністрів затвердив нову редакцію статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у якій змінено юридичний статус НАК. Про це йдеться у постанові №1233 від 3 листопада.

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Документом відтепер визначено, що "Нафтогаз" є "підприємницьким товариством — юридичною особою", натомість у чинному статуті зазначено, що він є "підприємницьким товариством — юридичною особою приватного права".

Зазначимо, що розпорядженням №983 від того ж 3 листопада Кабмін призначив головою правління Нафтогазу Олексія Чернишова, який напередодні був звільнений Верховною Радою з посади міністра розвитку громад та територій.

При цьому норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам протягом року з дня звільнення влаштовуватися на роботу до юридичних осіб приватного права, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд до цього.

Повідомлялося також, що перед звільненням Чернишова голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков відправив відповідного листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю, попереджаючи, що через цю норму призначення Чернишова буде вважатися незаконним.

Окрім цього, наступною постановою №1234 від 3 листопада Кабмін установив, що конкурсний порядок відбору не застосовується для відбору голови самого "Нафтогазу", а не тільки його дочірніх компаній. НАЗК ж поки не відреагувало на такі кроки уряду.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов