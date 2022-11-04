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Кабмін змінив статут "Нафтогазу", аби призначення Чернишова його головою вважалося законним
Кабінет міністрів затвердив нову редакцію статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у якій змінено юридичний статус НАК. Про це йдеться у постанові №1233 від 3 листопада.
Документом відтепер визначено, що "Нафтогаз" є "підприємницьким товариством — юридичною особою", натомість у чинному статуті зазначено, що він є "підприємницьким товариством — юридичною особою приватного права".
Зазначимо, що розпорядженням №983 від того ж 3 листопада Кабмін призначив головою правління Нафтогазу Олексія Чернишова, який напередодні був звільнений Верховною Радою з посади міністра розвитку громад та територій.
При цьому норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам протягом року з дня звільнення влаштовуватися на роботу до юридичних осіб приватного права, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд до цього.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Повідомлялося також, що перед звільненням Чернишова голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков відправив відповідного листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю, попереджаючи, що через цю норму призначення Чернишова буде вважатися незаконним.
Окрім цього, наступною постановою №1234 від 3 листопада Кабмін установив, що конкурсний порядок відбору не застосовується для відбору голови самого "Нафтогазу", а не тільки його дочірніх компаній. НАЗК ж поки не відреагувало на такі кроки уряду.