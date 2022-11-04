Кабмин изменил устав "Нафтогаза", чтобы назначение Чернышева его главой считалось законным

Кабинет министров утвердил новую редакцию устава Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", в которой изменен юридический статус НАК. Об этом говорится в постановлении №1233 от 3 ноября.

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Документом отныне определено, что "Нафтогаз" является "предпринимательским обществом - юридическим лицом", в то же время в действующем уставе указано, что он является "предпринимательским обществом - юридическим лицом частного права".

Отметим, что распоряжением №983 от того же 3 ноября Кабмин назначил председателем правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, который накануне был уволен Верховной Радой с должности министра развития общин и территорий.

При этом нормы закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам в течение года со дня увольнения устраиваться на работу в юридические лица частного права, если эти компании подпадали под их контроль или надзор до того.

Сообщалось также, что перед увольнением Чернышова глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков отправил соответствующее письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, предупреждая, что из-за этой нормы назначение Чернышова будет считаться незаконным.

Кроме того, следующим постановлением №1234 от 3 ноября Кабмин установил, что конкурсный порядок отбора не применяется для отбора главы самого "Нафтогаза", а не только его дочерних компаний. НАПК же пока не отреагировал на такие шаги правительства.