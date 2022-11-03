"Нафтогаз" вышел на прибыль во втором квартале после 57,6 миллиарда гривен убытка в первом

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила общий убыток за первое полугодие 2022 года в сумме 57,159 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, согласно консолидированному финансовому отчету НАК за полугодие, убыток за I квартал составил 57,579 миллиарда гривен, а во II квартале "Нафтогаз" вышел на прибыль в 420 миллионов.

Отмечается, что основными факторами формирования убытка в I квартале стали дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные с понижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны.

Также ущерб сформировала отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязательствами, механизм компенсации которых не был определен на конец І квартала. Кроме того, фактором убыточности компании в I квартале было разрушение ее активов в результате обстрелов со стороны России.

Выхода на прибыльность, как указывают в "Нафтогазе", удалось достичь, в частности, из-за сокращения расходов и законодательного урегулирования проблемы компенсации за возложенные государством на компанию спецобязательства.

При этом финансовым планом НАК на 2022 год предусмотрено получение им прибыли в сумме 91,8 миллиарда гривен. Одним из ключевых факторов этого должно стать получение компенсации за разницу в тарифах предприятиями коммунальной теплоэнергетики и операторами газораспределительных сетей. Предусмотренную законодательством компенсацию из госбюджета за возложенные правительством спецобязательства должен получить и "Нафтогаз".

Напомним, что по результатам 2021 года НАК получил 12 миллиардов гривен прибыли после 19 миллиардов гривен убытков в 2020 году.

При этом перед публикацией полугодового отчета "Нафтогаза" Кабинет министров уволил главу его правления Юрия Витренко. В свою очередь, 3 ноября Верховная Рада уволила с должности министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, который, как ожидается, может занять место Витренко, несмотря на незаконность такого вероятного назначения.