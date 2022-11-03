После Витренко. Почему пошел глава "Нафтогаза" и что будет с компанией дальше

1 ноября Кабмин уволил председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Витренко уволился по собственному желанию, хотя его действия вызвали недовольство правительства еще летом. Наиболее вероятным кандидатом на должность главы крупнейшей украинской компании называют министра регионального развития Алексея Чернышева, возглавлявшего штаб подготовки к отопительному сезону. Однако против его назначения выступает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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1 ноября Кабинет Министров принял отставку председателя правления Национальной акционерной компании Юрия Витренко. Витренко ушел с должности по собственному желанию, хотя слухи о его увольнении начались после скандала с реструктуризацией еврооблигаций "Нафтогаза", когда действия главы НАКа разошлись с курсом Правительства.

Тогда Витренко во время переговоров с кредиторами заявил, что НАК в принципе может выплатить купон по своим еврооблигациям, поскольку положение дел у компании достаточно хорошее, несмотря на войну. Однако из-за правительственного запрета осуществить это не удалось. Это противоречило интересам Кабмина, где решили идти на реструктуризацию долгов всех государственных компаний и реструктуризацию суверенного долга страны. Поэтому из-за плохой командной игры компания, которую возглавлял Витренко, вошла в жесткий дефолт .

Однако тогда, несмотря на недовольство акционера, Витренко все же удалось удержаться на должности. Компания также не выполнила правительственный план по накоплению в газохранилищах к отопительному сезону 19 млрд куб. м. "Нафтогазу" за лето удалось накопить чуть более 14 млрд куб. м. Хотя правительственные планы выглядят несколько завышенными и с учетом падения потребления текущий объем голубого топлива может быть достаточным для прохождения зимы.

Однако главным триггером, обусловившим отставку главы НАКа, называют отключение от газоснабжения Трипольской ТЭС. Конечно отключение газоснабжения за долги довольно распространенной практикой. Однако в то время, когда в стране война, враг обстреливает энергетическую инфраструктуру, оператор системы распределения прибегает к веерным отключениям, а население часами сидит без электроэнергии такие действия одной государственной компании относительно другой государственной компании выглядят несколько цинично. Хотя сам Витренко, вступая в должность главы НАКа, заявлял, что в отличие от своего предшественника, Андрея Коболева, он видит "Нафтогаз" не как коммерческую структуру, а в первую очередь как государственную компанию с социальной миссией.

Основной кандидатурой на место уволенного Витренко называют действующего министра регионального развития Алексея Чернышева, который возглавлял штаб по подготовке к отопительному сезону, имеет хорошие связи в регионах и может выступить коммуникатором между "Нафтогазом" и общинами. Против назначения Чернышева выступили в НАПК. Парламент уже уволил Чернышева уволили с должности министра, поэтому его назначение вопрос времени.

Глава нацагенства в своем письме к правительству призвал не назначать на должность главы НАКа Чернышева, поскольку в таком кадровом решении есть конфликт интересов. Правительство, членом которого является Чернышев, долгое время выполняет функции общего собрания и наблюдательного совета "Нафтогаза", в связи с чем члены правительства регулярно принимают решения относительно НАК. В то же время нормы закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам в течение года со дня увольнения устраиваться на работу в частные юрлица, если эти компании подпадали под их контроль или надзор к этому.

Правда, такой же конфликт интересов был и в назначении Юрия Витренко, который до назначения на должность главы "Нефтегаза" возглавлял Министерство энергетики. НАПК после назначения Витренко заявило о незаконности такого действия, увидев в этом конфликт интересов, и в июне 2021 года выдало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила тогдашний председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд. Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания, а сам Витренко остался во главе "Нафтогаза".

Отключение Трипольской ТЭС и премии

По словам депутата Верховной Рады Алексея Кучеренко, на решение об отставке Витренко могли повлиять два фактора. Первым стало отключение от газоснабжения Трипольской ТЭС.

Он начал шантажировать государственную компанию Центрэнерго и дал Киевскому облгазу команду отключить от газа Трипольскую ТЭС. Это в условиях, когда Киевский регион был дефицитный и здесь по 8-10 часов люди сидели без электроэнергии. Две государственные компании имею долги друг перед другом, а население поэтому должно сидеть без света. Это маразм", - говорит Кучеренко.

Также по его словам, за неделю до увольнения Витренко дал поручение начислить сотрудникам "Нафтогаза" премии, которые в сумме достигают 2 млрд гривен.

"Конечно, официальных подтверждений этому нет, потому что эта информация скрывается. Однако за моими собственными источниками Витренко дал поручение начислить премии в размере 6,7 оклада. Я знаю фонд заработной платы в "Нафтогазе" и знаю их оклады. По моим подсчетам сумма премий достигает 2 млрд гривен. Первая волна выплат произошла на прошлой неделе (24-30 октября, - Delo.ua) и вся сумма должна быть выплачена до конца года. Надеюсь, новый руководитель компании это остановит", - говорит нардеп.

По словам Куреченко, Витренко покинул компанию с большими проблемами. За время его руководства, НАК фактически монополизировал торговлю газом для населения, а также полностью контролирует теплокоммунэнерго, ТЭЦ и газораспределительные компании. При этом уровень неплатежей катастрофический, а платежи составляют до 30-40%. Так что в следующий год компания войдет с огромными долгами.

Также нардеп отмечает, что глава "Нафтогаза" провалил задачу по наполнению газохранилищ до отопительного сезона, а во время переговоров с кредиторами действовал в интересах кредиторов, а не в интересах компании.

В свою очередь основатель компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль говорит, что в целом Витренко справился с поставленными задачами и выполнил программу минимум.

"Требования Правительства закачать 19 млрд куб. м были несколько завышены. Но в целом тот объем закачанного газа который сейчас при текущем уровне потребления достаточный. "Нафтогаз" подошел к началу отопительного сезона в нормальном состоянии, со значительными запасами газа которых должно хватить. В этом отопительном сезоне многое будет зависеть от факторов, на которые руководство "Нафтогаза" повлиять не сможет: от погоды и того, как россияне будут обстреливать наши энергообъекты", - говорит Кобаль.

По его словам, резкого ухудшения положения дел в "Нафтогазе" за время руководства Витренко не произошло. "Нафтогаз" более-менее справился с ситуацией стремительного роста цен на газ и забрал себе бытовых клиентов, которых частные компании в таких условиях не смогли бы обслуживать.

"Действительно компания понесла потери из-за войны. Шебелинский НПЗ разбомбили, добыча упала, а некоторые объекты захватили оккупанты. Но несмотря на ситуацию в стране краха не произошло. В целом компания справилась с вызовами и сейчас является максимально управляемой", - говорит Кобаль.

НАК после Витренко

Наиболее вероятным кандидатом на должность главы "Нефтегаза" является действующий министр регионального развития Алексей Чернышев. Кобаль говорит, что Чернышева могут назначить как раз под задачу прохождения отопительного сезона.

"Он специалист по связям с регионами и имеет хорошие контакты с общинами. Я думаю его главной задачей будут именно поставки газа в регионы. Раньше "Нафтогаз" подходил к решению проблем с клиентами достаточно формально. Из-за неуплаты могли отключить газ, как это произошло с Трипольская ТЭС. С мэрами городов также особого диалога не было. Сейчас на должность главы "Нафтогаза" как раз нужно человека, который будет коммуникировать. Рыночный подход здесь не подходит, а нужна более государственная позиция", - говорит эксперт.

По словам Кобаля, Чернышов хороший кандидат еще и потому, что является действующим министром и членом правящей партии "Слуга Народа".

"Очень важным моментом здесь является политическая поддержка: со стороны Правительства и со стороны правящей партии "Слуга Народа". Чернышеву доверяют и в Правительстве и в партии. Оно себя хорошо зарекомендовало, и его кандидатура устраивает и президента и премьера", - отмечает. Кобаль.

Кучеренко тоже считает, что Чернышев является оптимальным кандидатом на должность главы крупнейшей в Украине государственной компании.

"Это очень вероятно, и я думаю хуже Чернышева не будет. У министра регионального развития есть своя коммуникация с мэрами городов и теплокоммунэнерго, Он достаточно авторитетный человек, он работал в Правительстве и понимает ответственность", - говорит Кучеренко.

По его словам, для урегулирования вопроса поставок газа в регионе не нужно управлять поставкой газа в ручном режиме. Правительству достаточно разработать и внедрить новый механизм специальной обязанности поставки природного газа всем субъектам в условиях военного времени.

"Такой механизм уже разрабатывается по поручению самого Чернышева, нашей группой в том числе. Там должны быть учтены интересы и Нафтогаза и потребителей, теплокоммунэнерго, газораспределительных компаний и всех субъектов", - говорит Кучеренко.