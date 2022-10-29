У "Нафтогазі" пояснили причину відключення Трипільської ТЕС від постачання газу

Основною причиною розпорядження газопостачальною компанією "Нафтогаз України" оператору газорозподільних мереж "Київоблгаз" відключити 30 жовтня постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію (Українка, Київська область), що належить компанії "Центренерго", є борг ТЕС за спожите паливо.

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Згідно з повідомленням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", на 28 жовтня цей борг становить 2,757 мільярда гривень, передає "Інтерфакс-Україна".

У НАК зазначають, що Трипільська ТЕС включена до реєстру споживачів постачальника "останньої надії", який за законом має право припинити постачання споживачеві газу до закінчення визначеного законом граничного терміну у разі невиконання ним зобов'язання щодо повної та своєчасної оплати вартості ресурсу.

При цьому в "Нафтогазі" вважають, що припинення постачання газу Трипільській ТЕС не повинно призвести до припинення її роботи, оскільки основне паливо, яке вона використовує для своєї діяльності, - це вугілля, а газ та мазут є резервним паливом.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, ГК "Нафтогаз України" висловлює свою готовність до конструктивного діалогу і закликає "Центренерго", НЕК "Укренерго" та Міністерство енергетики невідкладно вирішити питання заборгованості, накопиченої "Центренерго", а також визначити умови та джерела закупівлі ресурсу для забезпечення потреб підприємств, які виробляють електричну енергію (у тому числі "Центренерго"), – зазначили у держкомпанії.

Водночас у НАК звертають увагу, що "Центренерго" не виконало своїх договірних зобов'язань і відмовилося від постачання електроенергії на суму 1,8 мільярда гривень, передбаченої двосторонніми договорами її купівлі-продажу, укладеними з ГК "Нафтогаз України" у грудні 2021 року та лютому 2022 року.

При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що компанія здійснила попередні оплати за електроенергію за березень 2022 року, IV квартал 2022 року та I квартал 2023 року.

Також у НАК зазначають, що Трипільська ТЕС, на відміну, наприклад, від Зміївської ТЕС "Центренерго", відсутня у Переліку споживачів електричної енергії та природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності України, затвердженого наказом Міністерство енергетики №313 від 14 вересня.

Зазначимо, що напередодні перший заступник голови комісії з енергетики та ЖКГ Верховної Ради Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина") опублікував лист від "Київоблгазу" про відключення Трипільської ТЕС від постачання цього палива з 7:00 30 жовтня із закликом до нардепа втрутитися в ситуацію для недопущення критичних наслідків для енергосистеми під час війни.