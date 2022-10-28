Всю критичну інфраструктуру України перевіряють на наявність потенційних колаборантів

Співробітники Служби безпеки України відпрацьовують критичні об'єкти інфраструктури, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом, щоб убезпечити їх від ударів російських ракет і дронів.

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Про це розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк.

"Кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Що це означає? Береться конкретна локація, заходять сили СБУ, Нацполіції, Нацгвардії і шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. А як правило, знаходяться й ті, хто вже реально працює на нього", – пояснює Малюк.

За його словами, саме таким чином нещодавно був затриманий співробітник однієї з ТЕС, який нібито займався ремонтом, а насправді передавав ворогу актуальні координати для обстрілів. Зараз він дає покази.

Очільник СБУ нагадав, що спецслужба збирає доказову базу щодо виготовлення, переправлення і подальшого використання іранських дронів і ракет. І налаштована притягнути винних осіб до відповідальності.

Загалом же спецслужба веде одне "материнське" кримінальне провадження про воєнні злочини РФ, а в регіонах є локальні провадження.

"Для нас дуже важливо показати всьому світу не просто емоції, а процесуальні доказові щаблі противоправної діяльності ворога, його агресії… Всі докази збираються. І мова йде не лише про гласно зібрані докази, тобто огляди місця події та інші, а й велику кількість негласно зібраних – здобутих під час негласних розшукових заходів. Це і відео, і аудіо, перемовини окупантів", – наголошує Малюк.

Він переконаний, що СБУ виконає всі необхідні юридичні кроки для подальшого розвитку усіх процесуальних дій проти РФ, у тому числі у міжнародному суді.

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.