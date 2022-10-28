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Всю критическую инфраструктуру Украины проверяют на наличие потенциальных коллаборантов

Всю критическую инфраструктуру Украины проверяют на наличие потенциальных коллаборантов

Сотрудники Службы безопасности Украины отрабатывают критические объекты инфраструктуры, в частности в сфере энергетики, относительно наличия среди сотрудников людей, которые могут работать с врагом.

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Об этом рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.

"Каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и по пути такого поэтапного пересеивания мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. А как правило, находятся и те, кто уже реально работает на него", – объясняет Малюк.

По его словам, именно таким образом недавно был задержан сотрудник одной из ТЭС, якобы занимавшийся ремонтом, а на самом деле передавал врагу актуальные координаты для обстрелов. Сейчас он дает показания.

Глава СБУ напомнил, что спецслужба собирает доказательную базу по изготовлению, переправке и дальнейшему использованию иранских дронов и ракет. И настроена привлечь виновных к ответственности.

В целом же спецслужба ведет одно "материнское" уголовное производство по военным преступлениям РФ, а в регионах есть локальные производства.

"Для нас очень важно показать всему миру не просто эмоции, а процессуальные доказательные ступени противоправной деятельности врага, его агрессии… Все доказательства собираются. И речь идет не только о гласно собранных доказательствах, то есть осмотрах места происшествия и других, но и об большом количестве негласно собранных – полученных во время негласных розыскных мероприятий. Это и видео, и аудио, переговоры оккупантов", – отмечает Малюк.

Он убежден, что СБУ предпримет все необходимые юридические шаги по дальнейшему развитию всех процессуальных действий против РФ, в том числе в международном суде.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.