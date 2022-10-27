В расследовании взрыва на Крымском мосту россияне далеки от реальности, - СБУ

Россияне демонстрируют свой непрофессионализм и ведут псевдоследствие по инциденту на Крымском мосту.

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Об этом рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ какое-либо отношение к "хлопку" и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях.

"Просто мы, украинцы, очень любим хлопок. Даже в моем кабинете он стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют обращаться с ним правильно? Думаю, у них еще неоднократно будет возможность поучиться этому", – отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что в так называемом расследовании инцидента на Крымском мосту россияне показывают свой непрофессионализм.

"Они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле – об этом мы сможем в деталях поговорить после победы", – прокомментировал Малыш.

Он пошутил, что на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль.

"И они имеют то, что имеют. Время расставит точки над "і"", - добавил глава СБУ.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также отверг причастность ГУР к взрыву на мосту 8 октября.

Напомним, как раньше заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет.

Кроме того, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.