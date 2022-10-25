СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ

Служба безопасности продолжает разоблачать военные преступления, совершенные высшим военно-политическим руководством Кремля. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву, участвовавшему в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что высокопоставленный чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы.

Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что в период с 26 марта 2021 года до 4 сентября этого года Савельев обеспечил перемещение в захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них - российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны из сотни. Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях", - говорится в сообщении СБУ.

Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов.

Для этого глава Минтранспорта РФ дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании "Российские железные дороги" и так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности подозревают Савельева по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до пятнадцати лет заключения.

Ранее СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева и официальную представительницу МИД России Марию Захарову.