СБУ оголосила Медведєва і Захарову у розшук

Служба безпеки України 10 жовтня оголосила заступника голови Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва та офіційну представницю МЗС Росії Марію Захарову у розшук. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Медведєва розшукують за статтею про посягання на територіальну цілісність України (ст.110 ч. 2 УК). Захарову - за цією ж статтею, але за частиною 3.

Максимальне покарання за статтею — до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Обом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що картки розшуку обох російських політиків з'явився в базі розшукуваних осіб на сайті МВС України 10 жовтня.

При цьому в картці Медведєва сказано, що заступник голови Радбезу РФ зник 1 березня 2022 року, а Захарова зникла 14 березня того ж року.

Категорія розшукуваних: особи, які переховується від органів досудового розслідування.

Інших подробиць в СБУ та МВС не повідомили.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів частково порушено електропостачання в 15 областях.