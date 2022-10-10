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СБУ оголосила Медведєва і Захарову у розшук
Служба безпеки України 10 жовтня оголосила заступника голови Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва та офіційну представницю МЗС Росії Марію Захарову у розшук. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Медведєва розшукують за статтею про посягання на територіальну цілісність України (ст.110 ч. 2 УК). Захарову - за цією ж статтею, але за частиною 3.
Максимальне покарання за статтею — до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.
Обом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що картки розшуку обох російських політиків з'явився в базі розшукуваних осіб на сайті МВС України 10 жовтня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому в картці Медведєва сказано, що заступник голови Радбезу РФ зник 1 березня 2022 року, а Захарова зникла 14 березня того ж року.
Категорія розшукуваних: особи, які переховується від органів досудового розслідування.
Інших подробиць в СБУ та МВС не повідомили.
Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів частково порушено електропостачання в 15 областях.