СБУ объявила Медведева и Захарову в розыск

Служба безопасности Украины 10 октября объявила заместителя председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева и официальную представительницу МИД России Марию Захарову в розыск. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.

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Медведева разыскивают по статье о посягательствах на территориальную целостность Украины (ст.110 ч. 2 УК). Захарову – по этой же статье, но по части 3.

Максимальное наказание по статье – до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Обеим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Отметим, что карточки розыска обоих российских политиков появились в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины 10 октября.

При этом в карточке Медведева говорится, что заместитель председателя Совбеза РФ исчез 1 марта 2022 года, а Захарова исчезла 14 марта того же года.

Категория разыскиваемых: лица, скрываемые от органов досудебного расследования.

Других подробностей в СБУ и МВД не сообщили.

Напомним, что в результате российских обстрелов частично нарушено электроснабжение в 15 областях.