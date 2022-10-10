В результате российских обстрелов частично нарушено электроснабжение в 15 областях, - ГСЧС

В результате обстрелов российскими военными украинских городов утром 10 октября частично нарушено электроснабжение 15 областей Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате обстрела 10 октября произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где произошло более 30 пожаров. Частично возбуждено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская областях и г. Киев", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Погибли 11 человек, травмированы – 89. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.

Психологам ГСЧС оказывалась экстренная психологическая помощь пострадавшим в результате ракетных ударов. Такая работа проводилась в укрытиях. Особое внимание уделялось детям и людям пожилого возраста.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В настоящее время известно об 11 погибших и 89 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.