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В результате российских обстрелов частично нарушено электроснабжение в 15 областях, - ГСЧС
В результате обстрелов российскими военными украинских городов утром 10 октября частично нарушено электроснабжение 15 областей Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В результате обстрела 10 октября произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где произошло более 30 пожаров. Частично возбуждено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская областях и г. Киев", - говорится в сообщении.
К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.
Погибли 11 человек, травмированы – 89. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Психологам ГСЧС оказывалась экстренная психологическая помощь пострадавшим в результате ракетных ударов. Такая работа проводилась в укрытиях. Особое внимание уделялось детям и людям пожилого возраста.
Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В настоящее время известно об 11 погибших и 89 травмированных из-за обстрелов.
В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.