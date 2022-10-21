СБУ открыла производство из-за поставок России иранских дронов и ракет

Служба безопасности открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Следователи СБУ начали уголовное производство, которое должно установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar", - говорится в сообщении.

Спецслужба отмечает, что есть все основания утверждать, что представители иранских властей и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают РФ в войне против Украины.

"Несмотря на попытки РФ замаскировать "Шахеды" под "Герани", мы докажем их иранское происхождение, в том числе и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Отмечается, что производство было открыто по ч.1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Целью расследования является поименное установление причастных лиц, способов и маршрутов перевозки дронов и ракет.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной