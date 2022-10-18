МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном, — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії. Про це 18 жовтня повідомив очільник МЗС України.

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"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Київ ніколи не хотів зайняти антиіранську позицію і завжди намагався налагоджувати дипломатичні зв'язки. Але дії іранської влади не залишають українській стороні іншого вибору.

"Після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - підкреслив очільник МЗС України.

Напередодні в МЗС заявили, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні ще в липні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

При цьому Тегеран продовжував наполягати, що нібити "країна не передавала БПЛА Росії". При цьому українські фахівці передали зразки усіх збитих дронів Shahed-136, аби вони розробили ефективну систему протидії їм, що підтверджує передачу Іраном зброї РФ.