Росія вперше застосувала в Україні іранські безпілотники, - розвідка Британії

Росія почала все частіше закуповувати озброєння в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, через виснаження власних запасів.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство посилається на повідомлення українських військових про збиття БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська.

"Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА "Shahed -136" під Куп'янськом, в районі успішного наступу України, що триває", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера у липні 2021 року.

"Втрата БПЛА Shahed-13 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не за стратегічними цілями в глибині української території", - вважає британська розвідка.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що Росія через шалені втрати в Україні береже безпілотники. На окремих ділянках фронту фіксується майже вдвічі менше їх вильотів, ніж раніше.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що уряд Ірану передав Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку. На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Проте представники служб безпеки США та інших союзних країн кажуть, що передані РФ іранські безпілотники мають технічні проблеми.